Etcheverry venció a Arthur Fery y se metió en la tercera ronda del Abierto de Australia

El tenista argentino Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo en la madrugada de este miércoles al vencer al británico Arthur Fery y avanzar a la tercera ronda del Abierto de Australia 2026. En la cancha dura de Melbourne, el jugador platense, ubicado en el puesto 62 del ranking mundial, se impuso por 7-6 (4), 6-1 y 6-3 en un encuentro que se extendió por 2 horas y 44 minutos y que lo confirmó como uno de los representantes argentinos más consistentes del certamen.

El partido comenzó con un primer set largo, intenso y muy equilibrado, en el que ambos jugadores sostuvieron sus servicios y mostraron solidez desde el fondo de la cancha. El parcial se estiró durante 79 minutos y recién se definió en el tie break, donde Etcheverry logró mayor claridad en los puntos decisivos para quedarse con el desempate por 7-4. Ese cierre fue clave para inclinar el desarrollo del encuentro a su favor.

A partir de allí, el argentino fue ganando confianza y comenzó a imponer su ritmo ante un Fery que sintió el desgaste físico y mental del primer set. En el segundo parcial, Etcheverry tomó rápidamente el control del juego, ajustó la devolución y aprovechó los errores de su rival para quebrar el saque en varias oportunidades y cerrar el set con un contundente 6-1.

En el tercer set, el platense mantuvo la iniciativa, mostró solidez con su servicio y administró la ventaja con inteligencia. Aunque el británico intentó reaccionar, Etcheverry sostuvo la intensidad y volvió a marcar diferencias para sellar el triunfo por 6-3, sin sobresaltos y con autoridad.

El rival de Etcheverry no era un desconocido en el torneo. Arthur Fery, ubicado en el puesto 186 del ranking, había dado la sorpresa en la primera ronda al eliminar al italiano Flavio Cobolli, número 22 del mundo y vigésimo preclasificado, por 7-6 (1), 6-4 y 6-1. Ese antecedente le dio un valor adicional a la victoria del argentino, que supo neutralizar las virtudes del británico y hacer pesar su experiencia en este tipo de competencias.

Desde lo estadístico, Etcheverry completó un partido muy sólido. Conectó un total de 38 golpes ganadores, mantuvo una efectividad del 68% con el primer servicio y logró presionar de manera constante desde la devolución. Esa agresividad le permitió concretar cinco quiebres sobre once oportunidades, una cifra que refleja su dominio en los momentos clave del encuentro.

Con este triunfo, el argentino avanzó a la tercera ronda del Australian Open, donde aguardará por el ganador del cruce entre el kazajo Alexander Bublik y el húngaro Márton Fucsovics. Ambos representan desafíos exigentes, aunque Etcheverry llega con buenas sensaciones y un nivel de juego en ascenso.

Tras el partido, el tenista argentino expresó su satisfacción por el momento que atraviesa y dejó entrever el valor emocional de este triunfo. "El año pasado fue duro para mí, pero ahora estoy volviendo a sonreír con mi tenis. Es un privilegio poder estar acá, jugar al tenis con mi gente y vivir de lo que me gusta. Es un recuerdo que me voy a llevar toda la vida", señaló Etcheverry, visiblemente emocionado.

El avance a la tercera ronda en Melbourne ratifica la recuperación del platense y renueva las expectativas en torno a su desempeño en el primer Grand Slam de la temporada, donde busca seguir sumando confianza y protagonismo en el circuito internacional.