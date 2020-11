Exitoso inicio del Torneo de Futbol F5 Femenino en el Predio de Vélez

Durante la tarde noche del viernes 16 equipos pasaron en su debut en el Predio Los Fundadores, ubicado en la zona sur de la Capital.

Con la Organización de la Liga Catamarqueña de Fútbol Femenino y Secretaria de Deportes de la Provincia, bajo estricto protocolo sanitario se vivió con un éxito rotundo la primera fecha del torneo de Futbol F5 femenino en la capital en este año 2020.

Con entusiasmo, alegría y vecinos/as que desde su casa observaban la disputa de los partidos, dándole así un colorido brillo popular a la jornada Deportiva.

Las distintas jugadoras al inicio del partido hicieron un merecido y rendido homenaje a Diego Armando Maradona con un minuto de silencio.

Sobre Vélez en su Debut:

Las Fortineras; en su debut en la Cancha N°1 ganaron 5 a 3 contra Deportivo Cali, dirigidas por el Técnico Mario Martínez.

Las Velezanas; en su debut en la Cancha N°2 cayeron ante TMC 8 a 2, donde tuvieron dos lesiones. Fueron dirigidas por el cuerpo Técnico; Emanuel Ortiz, Rodrigo Moreno.

Resultados:

Leonas unidas B 1 vs Parquense B 9

Reinas del Balón 0 vs Parquense A 6

Chacarita 3 vs Leonas A 0

Legendarias 3 vs Tercer tiempo Fc 1

Fortineras 5 vs deportivo Cali 3

Perimetral 2 vs El rejunte 1

Abuelas de reyes 7 vs Athetico Valle chico B 1

Decanas B 5 vs Deportivo Villa Eumelia 1

Lealtad a las leales 5 Vs Decanas A 2

Velezanas 2 vs TCM 9

Botineras 5 vs Soy celeste B 2

Rústicas 2 vs el Defe 1

