Facundo Medina pidió no creer en las versiones conspirativas: "No crean boludeces"

Facundo Medina volvió a Villa Caraza, el barrio de Lanús donde pasó buena parte de su infancia, pocos días después de la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026. El defensor del Olympique de Marsella llegó acompañado por José Manuel "Flaco" López, otro de los integrantes del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, y ambos fueron recibidos por una multitud de vecinos e hinchas.

El regreso al barrio tuvo un significado especial para el futbolista de 27 años. Después del golpe sufrido en Nueva Jersey, donde Argentina perdió por 1 a 0 ante España en el alargue y quedó a un paso de conseguir el bicampeonato mundial, Medina eligió volver a sus raíces y encontrarse con quienes lo acompañaron durante su trayectoria.

Desde un balcón y frente a los hinchas que se acercaron para saludarlos, el defensor tomó la palabra y se refirió directamente a las versiones conspirativas que comenzaron a circular en redes sociales después de la final.

"No crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces", manifestó.

Las versiones sobre el plantel

La frase de Medina se produjo en sintonía con declaraciones que anteriormente habían realizado el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, y Roberto Ayala, quienes también habían rechazado las versiones relacionadas con supuestos problemas internos dentro de la Selección argentina.

El defensor buscó poner el foco en la realidad del grupo y en la relación entre los futbolistas. Su mensaje fue dirigido especialmente a los hinchas que, después de la derrota en la final, comenzaron a hacerse eco de teorías que circularon en las redes sociales.

La contundencia de sus palabras reflejó el deseo de desmentir esas versiones y de transmitir que, según su propia experiencia, el plantel siempre fue un grupo bueno.

Medina también habló del dolor que significó perder la final. Sin embargo, intentó poner el resultado deportivo en perspectiva y recordó que existen cuestiones más importantes fuera del fútbol.

"Hay cosas más importantes que un partido de fútbol en la vida. Hay que ser buena gente", expresó.

El dolor por la derrota ante España

Medina tuvo una participación importante durante el Mundial y disputó cinco encuentros, incluida la final frente a España. El partido terminó con victoria europea por 1 a 0 en el alargue, un resultado que dejó a la Selección argentina a un paso de conseguir el bicampeonato mundial.

El defensor reconoció que la derrota tuvo un fuerte impacto dentro del plantel. La tristeza no fue exclusiva de los hinchas y también alcanzó a los propios futbolistas, que debieron afrontar el golpe de perder una final mundialista. "Estamos muy tristes por haber perdido. También nosotros estamos así. Por eso algunos de los chicos no vinieron para acá. Nosotros nos ponemos mal, nos ponemos tristes", expresó Medina.

Luego volvió a señalar que, pese a la magnitud de la derrota deportiva, hay cuestiones más importantes en la vida.

"Ya sé que está mal porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida", agregó.

Sus palabras reflejaron la dificultad de procesar el resultado y, al mismo tiempo, la intención de ubicar la derrota en una dimensión más amplia.

El regreso a las raíces junto al "Flaco" López

Durante el encuentro en Villa Caraza, José Manuel "Flaco" López también tomó la palabra. El delantero destacó la posibilidad de compartir el momento con Medina y de regresar juntos al lugar donde creció su compañero.

"Compartir un poco con él para olvidarnos lo que pasó hace unos días. El mayor orgullo que tenemos nosotros es venir de donde venimos", manifestó. La frase puso en primer plano el vínculo con los lugares de origen de los futbolistas. Tanto Medina como López formaron parte del plantel argentino que disputó el Mundial y, después de la final, eligieron compartir un momento con los vecinos.

La presencia de ambos generó una multitud en el barrio de Lanús. Los hinchas se acercaron para saludarlos y acompañarlos en un momento marcado todavía por el impacto de la derrota ante España.

López también dejó un mensaje dirigido a quienes se acercaron a recibirlos.

"Tenemos que sentirnos más que orgullosos de ser argentinos", afirmó.

Medina disputó cinco partidos durante el Mundial

El defensor del Olympique de Marsella fue uno de los futbolistas que tuvo participación durante la competencia mundialista. Los datos principales de su actuación fueron:

Edad: 27 años.

27 años. Club: Olympique de Marsella.

Olympique de Marsella. Partidos disputados en el Mundial: cinco.

cinco. Participación: incluida la final ante España.

incluida la final ante España. Resultado de la final: derrota de Argentina por 1 a 0 ante España en el alargue.

Su presencia en el partido decisivo convirtió el regreso a Villa Caraza en una oportunidad para hablar tanto del resultado deportivo como de las versiones que comenzaron a circular después del encuentro.