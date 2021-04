Falcioni reveló que el penal que cobró el árbitro Vigliano ante Racing agravó su estado de salud

Todavía duele. El penal que el árbitro Mauro Vigliano cobró en el clásico de Avellaneda y que le permitió a Racing ganar el partido en el último minuto, es algo que sigue presente en los dirigentes, jugadores y cuerpo técnico de Independiente. Ni hablar en los hinchas, que aún sufren las cargadas de sus eternos rivales. Pasaron tres semanas, y la espina sigue clavada.

Sobre esto opinó Julio Falcioni, que volvió el miércoles por la noche al banco del Rojo en el choque ante Torque de Uruguay por la Copa Sudamericana, después de superar el coronavirus. El técnico del Rojo sorprendió con una declaración, que de broma tuvo poco y nada. Con respecto al penal que cobro Vigliano en el minuto 50 del segundo tiempo de aquel clásico ante la Academia, el Emperador señaló que le provocó un agravamiento de su cuadro de Covid, porque le hizo subir la fiebre tras un pico de stress.

“A partir de ahí me subió la fiebre, vómitos, el stress que me produjo? Yo le diría a Vigliano que a partir de ese día, de esa jugada, de ese momento, hasta ahí la llevaba bien. A partir de ese momento, el stress que tuve, la tensión que tuve, la charla que tuve con vos, con colegas tuyos, con los dirigentes y el cuerpo técnico? Me produjeron un stress que me desestabilizaron”, señaló Falcioni en diálogo con TyC Sports.

“Fueron los peores cuatro o cinco días que pasé de la enfermedad, producida por el stress, la tensión, por la impotencia de ver que se habían equivocado feo”, aseguró el entrenador.

Por otro lado, consultado sobre cómo habría reaccionado si estaba presente en el partido, expresó: “No sé. Hoy, a esta altura de mi partido, no sé. Por ahí hace 20 años me hubiera encerrado, hoy no sé cómo hubiera reaccionado. De bien o de mal”.