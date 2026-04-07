Faustino Oro debuta en Menorca y va por la norma que puede convertirlo en Gran Maestro

El nombre de Faustino Oro vuelve a instalarse en el centro de la escena del ajedrez mundial. Con apenas 12 años, el Maestro Internacional argentino afrontará este martes 7 de abril un nuevo desafío en su vertiginoso ascenso: su debut en la 5ª edición del Abierto de Menorca, una competencia que aparece como una instancia decisiva en su recorrido deportivo.

El certamen se disputa en el Hotel Marsenses Paradise Club de Ciutadella, Menorca, y representa mucho más que una nueva escala internacional. Para el joven talento, conocido también como "Fausti" o "Chessi", se trata de la posibilidad concreta de conseguir la tercera y última norma requerida para obtener el máximo título de la disciplina: el de Gran Maestro de ajedrez.

La competencia, organizada bajo el sistema suizo a nueve rondas, exigirá precisión, regularidad y fortaleza frente a una nómina de rivales de alto nivel, en una semana que puede marcar un antes y un después en su carrera.

Un torneo de máxima exigencia

El Abierto de Menorca, que se extenderá hasta el 12 de abril, reúne a varios de los nombres más destacados del circuito, lo que eleva el grado de dificultad y, al mismo tiempo, el valor del desafío para el argentino.

Entre los principales aspirantes aparecen:

Volodar Murzin (Rusia) - Elo 2.655

- Abhimanyu Mishra (Estados Unidos) - Elo 2.623

- Alexei Shirov (España) - Elo 2.604

- Tomás Sosa (Argentina) - Elo 2.544

La presencia del argentino Tomás Sosa, radicado en España, también refuerza la representación sudamericana en un certamen que se consolidó como una cita relevante del calendario internacional.

La exigencia competitiva, sumada al prestigio de varios de sus participantes, convierte al torneo en el escenario ideal para que Faustino busque la norma que le falta.

La tercera norma, a un paso

La meta que persigue Oro no aparece como una ilusión lejana, sino como un objetivo inmediato que ya rozó hace pocas semanas.

Hace apenas un mes, en el Abierto Aeroflot de Moscú, el joven argentino firmó una actuación destacada al sumar 5,5 puntos y ubicarse entre los 30 mejores, a solo dos unidades del campeón, el ruso Ian Nepomniachtchi.

Aunque en aquella oportunidad no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia, la actuación confirmó que el objetivo está al alcance. La experiencia en Moscú dejó la sensación de que la tercera norma quedó "a tiro", y Menorca se presenta ahora como la nueva gran oportunidad para concretarla.

Una proyección que impacta

El crecimiento de Faustino Oro no se limita a sus resultados individuales. Su progresión ya tuvo un reconocimiento institucional de peso: fue confirmado como integrante del equipo olímpico argentino que disputará la Olimpíada de Ajedrez en Samarcanda, Uzbekistán, en septiembre.

La designación refleja el lugar que el joven ya ocupa dentro de la estructura del ajedrez nacional y la confianza en su proyección internacional.

El equipo absoluto argentino estará conformado por:

Faustino Oro

Diego Flores

Sandro Mareco

Fernando Peralta

Federico Pérez Ponsa

El antecedente inmediato de esa relación con el seleccionado se remonta a Budapest 2024, donde ya había acompañado a la delegación, aunque entonces como invitado y colaborador en la preparación, sin integrar la formación titular.

Menorca como punto de inflexión

Con solo 12 años, Faustino Oro llega a Menorca con un desafío central no solo para su carrera personal, sino también para el prestigio del ajedrez argentino.

Su recorrido, construido en apenas seis años desde que aprendió los secretos del juego, exhibe una velocidad poco frecuente incluso entre los grandes talentos del tablero. Más allá de la edad, el joven Maestro Internacional ya mostró que la experiencia competitiva, la madurez y el compromiso frente al tablero pueden colocarlo a la altura de los mejores.

El Abierto de Menorca abre ahora una nueva página en ese ascenso. Cada ronda, cada punto y cada resultado estarán atravesados por la posibilidad de alcanzar la norma que le falta y dar el paso definitivo hacia la élite absoluta del ajedrez mundial.