La Selección empieza a tomar forma: jugadores de la prelista ya van llegando al país

Con la temporada europea ya concluida y el Mundial 2026 cada vez más cerca, la expectativa en torno a la Selección argentina comienza a intensificarse. Mientras Lionel Scaloni aún no oficializó la lista definitiva de 26 convocados, varios futbolistas que integran la prelista comenzaron a arribar al país y dejaron definiciones sobre su presente futbolístico, su estado físico y las sensaciones que atraviesan en la previa de la gran cita internacional.

El regreso de los jugadores se produce en un contexto de máxima expectativa para el plantel campeón del mundo, que busca afrontar una nueva Copa del Mundo con una base consolidada y algunas incógnitas que el cuerpo técnico todavía analiza.

Entre los protagonistas que tomaron la palabra estuvieron Nahuel Molina, Thiago Almada y Giovani Lo Celso, quienes coincidieron en transmitir tranquilidad, ilusión y optimismo de cara a la decisión final del entrenador.

Nahuel Molina y la recuperación de su lesión

Uno de los primeros en hablar fue Nahuel Molina, lateral derecho del Atlético de Madrid, quien se refirió a la recuperación física que atraviesa luego de una lesión y aseguró que encara este período con calma y confianza.

"Me estoy recuperando muy bien de la lesión, estoy muy tranquilo y tengo tiempo todavía", sostuvo el defensor al llegar al país. El futbolista también explicó cómo vive la previa de la definición de la lista y reconoció que todavía no mantuvo conversaciones con el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

"Vivo bien la previa del mundial. Todavía no hablé con el cuerpo técnico, estoy esperando para ver qué es lo que pasa", expresó. Molina además se refirió al rol de los referentes históricos del seleccionado argentino, especialmente Lionel Messi y Nicolás Otamendi, dos de los futbolistas con mayor experiencia dentro del grupo.

"Son nuestros referentes y esperemos seguir con ellos", manifestó. Las declaraciones reflejan el clima de cautela y expectativa que atraviesan muchos de los jugadores que aguardan la confirmación oficial para integrar la nómina definitiva.

Thiago Almada y el deseo de estar en la Copa del Mundo

Otro de los futbolistas que habló fue Thiago Almada, también integrante del Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone. El mediocampista ofensivo expresó su entusiasmo mientras espera la decisión del entrenador argentino.

"Muy ansioso y feliz, a esperar la lista y a disfrutar. Espero poder estar, estoy muy positivo", señaló. El jugador también aprovechó para enviar un mensaje a los hinchas argentinos, destacando el apoyo permanente que recibe el seleccionado nacional.

"Agradecerle a los hinchas por el apoyo de siempre y decirles que vamos a defender el país como se debe", sostuvo Almada en referencia al compromiso del grupo de cara al Mundial. Las palabras del mediocampista evidencian el clima emocional que atraviesa a los futbolistas en la etapa previa a la confirmación oficial del plantel, especialmente para aquellos que buscan consolidarse dentro del equipo nacional.

Giovani Lo Celso y la ilusión de revancha

La llegada de Giovani Lo Celso también generó atención, especialmente por tratarse de un jugador que no pudo disputar el Mundial de Qatar 2022 debido a una lesión sufrida antes del torneo.

El mediocampista del Real Betis aseguró sentirse en buenas condiciones físicas y manifestó su deseo de formar parte del plantel mundialista. "Me veo muy bien físicamente y me siento muy bien. Ojalá poder estar y aportar lo mío al equipo y al grupo", expresó. Lo Celso también compartió las emociones personales que le genera la posibilidad de jugar un Mundial, luego de haber quedado afuera de la anterior edición.

"Jugar un mundial para un jugador de fútbol es lo máximo; se me vienen muchos recuerdos de mi carrera y de mi vida. Estoy con mucha ilusión, son muchos años con este grupo y la ilusión es máxima", afirmó. Sus palabras reflejan el peso emocional que tiene esta convocatoria para quienes integran el ciclo de Scaloni desde hace años y buscan mantenerse dentro del proyecto deportivo.

Cómo se define la lista de convocados

En paralelo a las declaraciones de los jugadores, Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, reveló detalles sobre el mecanismo interno que utiliza el cuerpo técnico para confeccionar la lista definitiva de convocados.

El ex defensor explicó que cada integrante del staff arma previamente su propia nómina antes de que Scaloni tome la decisión final. "Antes del mundial, cada integrante del cuerpo técnico arma su propia lista y la manda al grupo de WhatsApp", contó Ayala en diálogo con Juan Pablo Varsky.

El integrante del cuerpo técnico también explicó que, si bien la decisión final corresponde al entrenador, suele existir un amplio consenso interno.

"Después, por supuesto, decide Scaloni, pero no hay mucha diferencia entre las listas", señaló. Ayala además reconoció que existe una base consolidada dentro del plantel, aunque todavía quedan situaciones por resolver vinculadas al rendimiento y al estado físico de algunos futbolistas.

"Hay un 80% de la lista seguro, hay otros que por ahí estamos viendo por nivel o estado físico. Se nos cayó un jugador como Foyth, que cumplía una función importantísima", concluyó.

Mientras el cuerpo técnico termina de definir los últimos lugares disponibles, la expectativa crece entre los futbolistas y también entre los hinchas, que esperan conocer quiénes integrarán finalmente el plantel argentino para el Mundial 2026.