Faustino Oro sigue deslumbrando: victoria brillante, liderazgo compartido y juego de élite

Faustino Oro continúa escribiendo páginas extraordinarias en el ajedrez internacional. Tras disputarse cinco rondas del torneo Challengers de Wijk aan Zee, en los Países Bajos, el joven argentino se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones, con 4 puntos sobre 5 posibles, producto de tres victorias y dos empates. Más allá de los números, su rendimiento se destaca por la madurez estratégica y la potencia táctica que exhibe frente a rivales de alto nivel.

El triunfo logrado este miércoles ante la maestra internacional china Lu Miaoyi fue una verdadera joya ajedrecística y una de las partidas más impactantes del certamen hasta el momento. Faustino desplegó un ataque demoledor que incluyó dos sacrificios de calidad consecutivos, una rareza incluso en el ajedrez de élite, y resolvió la partida con autoridad en apenas 33 jugadas.

Con este resultado, Oro comparte el liderazgo con el estadounidense Andy Woodward y el azerí Aydin Suleymanli, a quienes todavía deberá enfrentar en el transcurso del torneo. Si bien restan varias rondas y aún es prematuro realizar pronósticos, el nivel de juego mostrado por el argentino resulta altamente alentador y lo consolida como uno de los grandes protagonistas del campeonato.

Desde el punto de vista reglamentario, el torneo no le permitirá a Faustino obtener la norma de Gran Maestro que le resta para alcanzar el título. Según las reglas vigentes, una de las tres normas necesarias debe lograrse en un torneo abierto, mientras que las dos que ya posee fueron obtenidas en certámenes cerrados. Aun así, su desempeño genera debate en el ambiente ajedrecístico internacional. No son pocos los que consideran que, en caso de conquistar un torneo de la magnitud y el prestigio de Wijk aan Zee, la FIDE debería evaluar una excepción y concederle el título de manera directa.

Mientras tanto, el joven argentino sigue enfocado en el tablero. Su arranque en el torneo fue tan sólido en resultados como convincente en el juego, combinando precisión posicional con una creatividad táctica poco habitual para su edad. Cada partida refuerza la sensación de que Faustino no solo compite, sino que impone condiciones.

En paralelo, el torneo de Maestros, el principal de los dos certámenes que se disputan en Wijk aan Zee, presenta un panorama atractivo y cambiante. El denominado "tridente indio", integrado por el campeón mundial Gukesh Dommaraju, Arjun Erigaisi y Rameshbabu Praggnanandhaa, tuvo un comienzo discreto, lejos del dominio esperado. En contrapartida, brillan los uzbekos Javokhir Sindarov y Nodirbek Abdusattorov, de apenas 20 y 21 años, junto a un sorprendente Hans Niemann, quien parece decidido a revertir su imagen con resultados contundentes. Los tres lideran la competencia con 3½ puntos sobre 5.

Uno de los grandes atractivos del torneo principal es la presencia de cuatro participantes del Torneo de Candidatos 2026: Praggnanandhaa, Anish Giri, Matthias Bluebaum y Sindarov. A ellos se sumarán Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, Andrey Esipenko y Wei Yi para definir al próximo retador del campeón mundial. El Torneo de Candidatos comenzará el 28 de marzo en Chipre.

En ese contexto, se siguen con especial atención los cruces de Gukesh Dommaraju frente a sus potenciales desafiantes. Hasta ahora, el campeón mundial acumuló cuatro empates y una victoria, quedando a media unidad de los líderes. Para él, ganar en Wijk aan Zee representa una cuestión de prestigio personal, luego de una serie de actuaciones irregulares en torneos recientes.

La actuación de Faustino Oro, en tanto, trasciende el resultado inmediato. Su victoria ante Lu Miaoyi, construida a partir del impactante 22...Txf5!, quedará como una de las partidas más destacadas del certamen y confirma que el ajedrez argentino atraviesa un momento excepcional, impulsado por un talento precoz que no deja de sorprender.