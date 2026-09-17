Fernanda Russo hizo historia: tricampeona sudamericana en rifle de aire de 10 metros

La tiradora argentina Fernanda Russo volvió a brillar en la escena internacional y alcanzó un nuevo título continental al quedarse con la medalla de oro en la prueba de 10 metros rifle de aire de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La consagración, conseguida este jueves 17 de septiembre, representa un nuevo capítulo destacado en la trayectoria de la deportista olímpica, que volvió a imponerse en una disciplina que domina a nivel sudamericano.

Russo no solo consiguió el primer puesto en Santa Fe, sino que también consiguió repetir la medalla dorada obtenida en las dos ediciones anteriores de los Juegos Suramericanos. Primero había alcanzado el oro en Cochabamba 2018 y luego volvió a quedarse con el primer lugar en Asunción 2022. Con la victoria en Santa Fe 2026, la argentina se convirtió en tricampeona sudamericana de la especialidad, al encadenar tres consagraciones consecutivas en la prueba de rifle de aire de 10 metros.

"Fernanda Russo":

Porque ganó la medalla dorada de 10m Rifle de Aire en los #JuegosSuramericanos 2026 pic.twitter.com/Sb2R0nFtVo — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 17, 2026

Una actuación que volvió a colocarla en lo más alto

Russo tuvo una actuación sólida y consiguió revalidar su jerarquía en una prueba en la que nuevamente terminó en el primer lugar. La competencia se desarrolló en el Centro Internacional de Tiro Deportivo, ubicado en la localidad de Recreo, en el área metropolitana de la provincia de Santa Fe.

Allí, la representante argentina alcanzó un puntaje de 249.1, suficiente para quedarse con la medalla de oro y aventajar a sus principales competidoras. El podio de la prueba quedó conformado de la siguiente manera:

Fernanda Russo, Argentina: 249.1 puntos, medalla de oro.

249.1 puntos, medalla de oro. Geovana Meyer, Brasil: 246.7 puntos, medalla de plata.

246.7 puntos, medalla de plata. Sara Vizcarra, Perú: 225.5 puntos, medalla de bronce.

La diferencia con la representante brasileña fue de 2.4 puntos, mientras que la peruana completó el podio con 225.5 unidades. La otra representante argentina que participó en la prueba fue Lola Sánchez, quien finalizó en la cuarta posición con 205.2 puntos.

La continuidad de una racha dorada

El triunfo obtenido en Santa Fe adquiere una dimensión particular por la continuidad de los resultados alcanzados por Russo en los Juegos Suramericanos.

La deportista ya había conquistado la misma prueba en Cochabamba 2018 y posteriormente volvió a imponerse en Asunción 2022. El oro conseguido ahora en Santa Fe 2026 completa una secuencia de tres títulos consecutivos. La serie de consagraciones es:

Cochabamba 2018: medalla de oro en 10 metros rifle de aire.

medalla de oro en 10 metros rifle de aire. Asunción 2022: medalla de oro en 10 metros rifle de aire.

medalla de oro en 10 metros rifle de aire. Santa Fe 2026: medalla de oro en 10 metros rifle de aire.

La nueva victoria permite a la deportista ratificar su protagonismo en la disciplina dentro de la competencia continental y suma otro resultado destacado para la delegación argentina.

La segunda medalla dorada en Santa Fe

El oro individual en rifle de aire no fue, además, la primera medalla dorada conseguida por Russo durante estos Juegos Suramericanos. Para la tiradora cordobesa de 26 años, la consagración individual significó su segunda medalla de oro en Santa Fe 2026.

Anteriormente, junto al catamarqueño Julian Gutiérrez, había conseguido imponerse en la misma prueba de 10 metros rifle de aire, pero en la modalidad de equipo mixto.

De esta manera, Russo amplió su cosecha personal en el certamen y volvió a subir al primer lugar del podio, esta vez en la competencia individual. El resultado también se produjo en una jornada particularmente significativa para la delegación argentina. La primera medalla dorada del jueves 17 de septiembre había llegado desde el agua y, posteriormente, el segundo oro del día para Argentina apareció en el polígono de tiro con la actuación de Russo.

Un nuevo hito para el deporte argentino

La actuación de Fernanda Russo se convirtió en uno de los resultados destacados de la jornada para la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El triunfo alcanzado en el Centro Internacional de Tiro Deportivo permitió sumar una nueva medalla de oro y, al mismo tiempo, consolidó una trayectoria particular dentro de los Juegos Suramericanos: tres participaciones consecutivas en la misma prueba con tres consagraciones.

El resultado de 249.1 puntos le permitió superar a Geovana Meyer, de Brasil, y a Sara Vizcarra, de Perú, mientras que la otra argentina en competencia, Lola Sánchez, terminó cuarta.

La victoria volvió a colocar a Russo en el centro de la escena deportiva continental y añadió un nuevo hito dorado a su carrera como deportista olímpica.