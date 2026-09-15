Julián Gutiérrez medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Julián Gutiérrez volvió a subir a lo más alto del podio. El atleta catamarqueño se consagró campeón en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, al conquistar la medalla de oro en la modalidad Rifle de Aire 10 metros Mixto, junto a la riojana Fernanda Russo.

El resultado representa una nueva conquista para el deportista de Catamarca y vuelve a colocarlo en el centro de una competencia continental. Gutiérrez y Russo alcanzaron el primer puesto en una modalidad que los encuentra nuevamente como protagonistas, luego de haber conseguido el mismo logro en anteriores ediciones de los Juegos Suramericanos.

El oro obtenido en Santa Fe no aparece como un hecho aislado dentro del recorrido mencionado en la información oficial. La dupla repitió el logro alcanzado anteriormente en los Suramericanos de Asunción 2022 y en Lima 2019, consolidando una continuidad de resultados que vuelve a tener al catamarqueño en lo más alto.

Una dupla que vuelve a conquistar

La modalidad Rifle de Aire 10 metros Mixto tuvo nuevamente a Julián Gutiérrez y Fernanda Russo como la dupla ganadora. Ambos deportistas se llevaron el primer puesto y sumaron una nueva medalla de oro en su recorrido dentro de los Juegos Suramericanos.

Para Gutiérrez, el resultado adquiere además una relevancia particular por tratarse de un representante de Catamarca que vuelve a destacarse en una competencia continental. Su actuación permite que el nombre de la provincia vuelva a quedar asociado a una conquista deportiva de máxima importancia dentro de los Suramericanos.

La reiteración del primer puesto en estas tres competencias marca la continuidad de una dupla que vuelve a imponerse en el escenario suramericano.

El reconocimiento desde Catamarca

Luego de la consagración, desde la Secretaría de Deportes expresaron públicamente sus felicitaciones al atleta catamarqueño por el nuevo logro.

"A Juli por poner a Catamarca y al país en lo más alto del continente", señalaron desde el organismo, en un mensaje que destacó tanto la representación provincial como el significado de la actuación para Argentina.

La felicitación sintetizó el alcance de la conquista: el oro conseguido en Santa Fe no solo representa un nuevo logro individual para Gutiérrez, sino también una actuación que vuelve a llevar el nombre de Catamarca al primer plano de una competencia deportiva continental.

El reconocimiento oficial llegó después de que el catamarqueño, junto a Fernanda Russo, alcanzara el primer lugar en el Rifle de Aire 10 metros Mixto, repitiendo una consagración que ya habían conseguido en Lima 2019 y Asunción 2022.

Ahora, el desafío individual

La participación de Julián Gutiérrez en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 todavía no terminó con la obtención de la medalla de oro en la competencia mixta.

El atleta catamarqueño, que además es deportista olímpico, participará de manera individual en la competencia y lo hará con grandes chances.

De esta manera, el oro alcanzado junto a Fernanda Russo abre una nueva expectativa para la participación individual del representante de Catamarca. El resultado obtenido en la modalidad mixta marca el punto de partida para esa próxima presentación, en la que Gutiérrez buscará volver a destacarse dentro de los Juegos Suramericanos.

Su condición de deportista olímpico forma parte del contexto de esta participación y acompaña una trayectoria que, según los antecedentes señalados, ya registra importantes resultados en el ámbito suramericano.

Seis atletas catamarqueños en competencia

Dentro de la delegación argentina hay una presencia destacada de Catamarca, representada por seis atletas que participarán en diferentes disciplinas.

Los representantes catamarqueños son:

Guadalupe Díaz, ciclismo de pista.

Mikaela Rojas, judo.

Facundo Nieva Biza, patinaje artístico.

Juan Manuel La Serna, tenis.

Julián Gutiérrez, tiro deportivo.

Victoria Luna Avellaneda, tiro deportivo.

Los seis deportistas competirán en diferentes jornadas y escenarios, de acuerdo con el cronograma establecido para cada disciplina.



