Fin de ciclo: Independiente echó a Gustavo Quinteros tras la dura goleada en la Copa Argentina

La derrota sufrida por el conjunto de Avellaneda marcó un punto de inflexión definitivo en la continuidad del cuerpo técnico. Independiente hizo oficial el despido del entrenador Gustavo Quinteros, tras 11 meses de trabajo, como consecuencia directa de una caída por goleada ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina 2026.

Esta catastrófica derrota en contra por 4-0 ante el "Decano" —equipo que se encuentra dirigido por el exentrenador de Independiente Julio César Falcioni— terminó por sacar del cargo al director técnico. La situación ya venía tensa y desgastada, ya que el equipo se había retirado entre silbidos de su último partido como local, disputado el pasado sábado 8 de agosto ante Platense.

Más allá de este último tropiezo, el semestre no arrancó bien para Quinteros. El equipo acumuló tres caídas consecutivas, las cuales se registraron ante Vélez, Platense y el mencionado encuentro frente a Atlético Tucumán.

El balance de la gestión y los números del ciclo

Desde el club se valoró positivamente el "trabajo" realizado y haber asumido el "compromiso" de hacerse cargo de la dirección técnica en un momento complicado. A pesar de reconocer el intento del estratega de "llevar adelante su idea" portando un escudo que "pesa, emociona y obliga", desde la dirigencia del conjunto de Avellaneda se dejó en claro que la salida se debe estrictamente a los resultados, recordando que la institución "exige todo, siempre".

El director técnico de 61 años se marcha del "Rojo" dejando los siguientes registros estadísticos y deportivos:

Total de partidos disputados: 32 encuentros.

Efectividad: 52% de los puntos obtenidos.

Rendimiento destacado: Su actuación más sobresaliente se situó en el Torneo Apertura 2026.

Desempeño en torneos: En el Apertura 2026 finalizó la fase regular en el quinto puesto de su zona, siendo posteriormente eliminado en octavos de final. En la ronda eliminatoria de dicho torneo sufrió una caída ante Rosario Central como visitante. No obstante, el ciclo había tenido un inicio positivo, caracterizado por una buena racha para darle cierre a un mal Apertura 2025 y alcanzar los octavos de final del Apertura de este año.

Tensiones internas y el reclamo por la falta de refuerzos

El deterioro de la relación entre el cuerpo técnico y la cúpula dirigencial no solo obedeció a los marcadores deportivos desfavorables en el campo de juego, sino también a declaraciones públicas sumamente álgidas.

El entrenador ya había enfrentado públicamente a la dirigencia de su club al afirmar que ya no iba a referirse al mercado de pases, al cual consideraba "imposible", derivando categóricamente todas las preguntas vinculadas a las incorporaciones hacia la propia dirigencia.

En este sentido, tras la derrota frente al "Calamar", el estratega había sentenciado de manera contundente: "Hoy me estoy arreglando con un grupo de jugadores y de reemplazo tengo chicos de reserva. Independiente necesita experiencia para ganar y pelear un título".

La transición y los candidatos para el banco del "Rojo"

Ante la vacante generada en la dirección técnica, la institución ya diagramó cómo se llevará ejército de conducción de manera inmediata. Se informó oficialmente que el entrenamiento de este jueves estuvo encabezado por Hugo Tocalli, mientras que a partir de mañana estarán a cargo los exjugadores del club, Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, de conducir al plantel de Primera de forma interina, hasta que se concrete la contratación formal de un nuevo entrenador definitivo.

En tanto, en las primeras horas posteriores al anuncio del despido, comenzaron a surgir diversos nombres sobre la mesa directiva para suceder al DT saliente, destacándose dos principales candidatos:

Rubén Darío Insua: Exjugador del "Rojo", con un gran paso como DT por San Lorenzo y cuyo último ciclo profesional tuvo lugar en Barracas Central.