Francia, México y tres cruces decisivos: estos son los partidos de este martes

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continuará este martes 30 de junio con la tercera jornada de los dieciseisavos de final, instancia que presentará tres encuentros de gran relevancia para definir qué selecciones avanzarán a los octavos de final del certamen. La programación tendrá como principales protagonistas a Francia, último finalista y uno de los grandes candidatos al título, al seleccionado anfitrión México, que afrontará un duro compromiso frente a Ecuador, y al duelo entre Costa de Marfil y Noruega, que abrirá la actividad.

Los tres encuentros se disputarán en diferentes escenarios de Estados Unidos y México, completando una jornada que reúne equipos con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: continuar en carrera hacia las fases decisivas del torneo.

Costa de Marfil y Noruega abrirán la jornada

El primer compromiso del día enfrentará a Costa de Marfil y Noruega, dos seleccionados que buscarán asegurar su presencia en los octavos de final. El encuentro se disputará en el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Estados Unidos, y comenzará a las 14 horas.

El duelo presenta un panorama abierto entre dos equipos que llegan con antecedentes diferentes en la fase de grupos. Costa de Marfil accedió por primera vez a las instancias eliminatorias del Mundial y consiguió la clasificación tras imponerse 0-2 sobre Curazao, con un doblete de Pépé, resultado que le permitió finalizar como segunda del Grupo E con seis puntos.

Noruega, por su parte, también concluyó la fase de grupos con seis unidades y avanzó como segunda de su zona. En su último compromiso cayó 1-4 frente a Francia, encuentro en el que decidió realizar una rotación completa del equipo.

El vencedor de esta eliminatoria tendrá como próximo rival a Brasil, ya clasificado para la siguiente instancia.

Francia busca confirmar su favoritismo frente a Suecia

El segundo partido de la jornada tendrá como protagonista a una de las grandes candidatas al título. Francia, último finalista del Mundial y considerada una de las selecciones con mayores aspiraciones en el certamen, enfrentará a Suecia en el MetLife Stadium, de East Rutherford, Estados Unidos.

El encuentro comenzará a las 18 horas Los franceses llegan a esta instancia después de una contundente victoria sobre Noruega por 4-1, resultado en el que Dembélé tuvo una actuación determinante al convertir tres de los cuatro goles de su equipo.

Suecia accedió a los dieciseisavos tras finalizar como una de las mejores terceras de la fase de grupos. El conjunto dirigido por Graham Potter aseguró su clasificación luego de empatar frente a Japón. El ganador de este enfrentamiento avanzará a los octavos de final para medirse con Paraguay, seleccionado que logró su clasificación tras eliminar a Alemania en una definición por penales.

México afronta un exigente desafío frente a Ecuador

La actividad del martes concluirá con uno de los partidos más esperados de la jornada. México recibirá a Ecuador en el Mexico City Stadium, de Ciudad de México, escenario identificado también como el histórico Estadio Azteca (hoy Banorte).

El encuentro comenzará a las 22 horas. El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega como uno de los equipos de mejor rendimiento en la fase inicial del torneo. El seleccionado local consiguió avanzar como líder de su grupo, con tres triunfos, un rendimiento perfecto y sin haber recibido goles.

Del otro lado estará la selección de Ecuador, conducida por Sebastián Beccacece, que protagonizó uno de los resultados más destacados del Mundial al derrotar a Alemania en la última fecha de la fase de grupos. Esa victoria le permitió finalizar con cuatro puntos y obtener la clasificación como tercero de su grupo.

El Ecuador de Beccacece va por el milagro

El vencedor de este compromiso enfrentará en la próxima ronda al ganador de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Programación completa del martes 30 de junio

Los encuentros previstos para este martes por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son los siguientes:

Costa de Marfil vs. Noruega Estadio: AT&T Stadium (Arlington), Estados Unidos. Hora en Argentina: 14 hs

Francia vs. Suecia Estadio: MetLife Stadium (East Rutherford), Estados Unidos. Hora en Argentina: 18 hs

México vs. Ecuador Estadio: Mexico City Stadium (Ciudad de México), México. Hora en Argentina: 22 hs



Con estos tres compromisos, el Mundial 2026 continuará definiendo el cuadro de los dieciseisavos.

