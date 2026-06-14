Franco Colapinto brilló en Barcelona: terminó octavo y sumó puntos para Alpine

Franco Colapinto protagonizó una sólida actuación en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 y consiguió finalizar en la octava posición, un resultado que le permitió sumar cuatro puntos para Alpine y cerrar con una sonrisa un fin de semana que había comenzado con algunas dificultades. El piloto argentino mostró una evolución constante a lo largo de cada jornada y terminó consolidando una carrera que representa un paso importante en su proceso dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.

La competencia disputada en el circuito catalán aparecía como una oportunidad para mejorar las sensaciones dejadas en compromisos anteriores, especialmente después de la carrera pasada en Mónaco. En ese contexto, Colapinto fue construyendo su desempeño de manera progresiva desde las sesiones de entrenamiento hasta la carrera principal, demostrando capacidad de adaptación y competitividad frente a rivales de gran nivel.

Un fin de semana de crecimiento

La actividad para el argentino comenzó con resultados dispares en las prácticas libres. Durante las distintas sesiones de entrenamientos, Colapinto registró ubicaciones que reflejaban un proceso de búsqueda y ajuste del rendimiento de su monoplaza.

Sus posiciones en los ensayos fueron las siguientes:

10° en una de las sesiones de entrenamiento.

15° en otra tanda de prácticas.

14° en la restante sesión preparatoria.

Estos resultados mostraban un panorama de trabajo intenso para el piloto y el equipo, que buscaban encontrar el mejor equilibrio posible de cara a la clasificación y a la carrera.

La evolución comenzó a notarse en la sesión clasificatoria. Allí, Colapinto consiguió ubicarse en el 13° puesto, mejorando sus registros previos y asegurando una posición favorable para afrontar la competencia principal. Por su parte, su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, obtuvo el 14° lugar en la clasificación, quedando apenas una posición detrás del argentino.

Una carrera que terminó con recompensa

La prueba principal representó el mejor momento del fin de semana para Colapinto. El piloto argentino logró mantener un rendimiento sólido y constante a lo largo de la carrera, recuperándose de los inconvenientes y desafíos que había atravesado durante las jornadas anteriores.

Su desempeño le permitió avanzar posiciones y finalizar en el octavo lugar, resultado que lo ubicó dentro de la zona de puntos y le otorgó una recompensa importante tanto desde el punto de vista deportivo como anímico.

La actuación tuvo un valor especial porque confirmó la capacidad del argentino para competir en una categoría caracterizada por su enorme nivel de exigencia y por la necesidad permanente de maximizar cada oportunidad disponible en pista.

Una jornada positiva para Alpine

El Gran Premio de Barcelona también dejó motivos de satisfacción para Alpine. Además del octavo puesto conseguido por Colapinto, la escudería sumó una destacada actuación de Pierre Gasly.

El piloto francés logró terminar en la séptima posición, ubicándose apenas un lugar por delante de su compañero de equipo. De esta manera, ambos representantes del equipo lograron ingresar entre los diez mejores de la competencia. Los puntos obtenidos por cada piloto fueron:

Pierre Gasly: 6 puntos.

Franco Colapinto: 4 puntos.

En conjunto, Alpine consiguió sumar 10 puntos para el campeonato de constructores, un resultado importante para las aspiraciones del equipo en la temporada.

Hamilton volvió a lo más alto

La victoria en el Gran Premio de Barcelona quedó en manos de Lewis Hamilton, quien consiguió un resultado histórico al obtener su primer triunfo desde su llegada a Ferrari.

El experimentado piloto británico completó una actuación destacada en el circuito catalán y logró imponerse para regresar a lo más alto del podio. Su rendimiento le permitió quedarse con la victoria en una carrera que tuvo un desarrollo favorable para el piloto de Ferrari.

En la previa, la pole position había quedado en manos de George Russell, de Mercedes. Detrás de él se ubicaban Lewis Hamilton, representando a Ferrari, y Kimi Antonelli, también con Mercedes.