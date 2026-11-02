Franco Colapinto hizo una fuerte autocrítica tras la sanción en el GP de México: "Es mi error arriba del auto"

Franco Colapinto hizo una fuerte autocrítica después de recibir una penalización de 10 segundos que modificó su resultado en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. El piloto argentino había terminado octavo en la pista, pero la sanción por no reducir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla lo hizo caer en la clasificación final y quedarse sin los puntos que había conseguido.

Tras lo sucedido, el argentino expresó su frustración y asumió la responsabilidad por la infracción. "Es un final muy amargo después de lo que había sido una linda sensación de volver a los puntos tras una racha de carreras en las que no pude terminar. Le pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo la bandera amarilla. Si bien es difícil de entender del todo, es mi error arriba del auto", manifestó.

"Siento que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por parte del equipo en circunstancias difíciles, pero lamentablemente, debido a una infracción con bandera amarilla, nos aplicaron una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar", explicó.

En ese sentido, agregó: "Hubo múltiples relanzamientos y autos de seguridad, pero creo que como equipo lo manejamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me hace sentir orgulloso, ya que el equipo hizo un gran esfuerzo estas últimas carreras para revertir parte de nuestra mala racha reciente, así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, incluso si perdimos nuestra recompensa".

Por último, el piloto argentino tuvo palabras de reconocimiento para Kimi Antonelli y destacó su temporada: "Realmente se lo merece después de la temporada que tuvo, y qué mejor manera de festejarlo que con Max Verstappen y Lewis Hamilton en el podio. Ahora se suma a esa lista de grandes campeones, y me alegro por él".

La sanción que recibió Franco Colapinto

Antes de que finalizara la carrera, los comisarios deportivos comenzaron a investigar a Colapinto. Tras analizar su actuación en un sector con bandera amarilla simple, determinaron que el piloto argentino no había reducido suficientemente la velocidad y le impusieron una penalización de 10 segundos.

Colapinto y Alpine presentaron pruebas de telemetría y fotografías para demostrar que habían cumplido con el reglamento. Sin embargo, la FIA consideró que las pruebas no eran suficientes para justificar la reducción de velocidad y mantuvo la sanción.

Las posiciones finales del GP de México