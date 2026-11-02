Messi marcó un gol y dio una asistencia en la victoria de Inter Miami

Inter Miami consiguió una importante victoria por 2-1 ante New England Revolution, en una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS), con Lionel Messi como protagonista de la remontada. El equipo parecía encaminarse a una derrota, pero el argentino apareció en el segundo tiempo para cambiar el resultado.

New England se puso en ventaja a los siete minutos del complemento. Daniel Gazdag aprovechó una asistencia de Peyton Miller y marcó el 1-0 para el conjunto local.

Sin embargo, el capitán argentino tomó el protagonismo y comenzó a inclinar el partido. A los 24 minutos del segundo tiempo, Messi asistió a Germán Berterame, quien apareció en el área y definió de cabeza para establecer el empate.

La remontada se completó cerca del final. A los 38 minutos, el rosarino volvió a ser determinante con un gol que selló el 2-1 y desató el festejo del equipo visitante.

Messi, máximo goleador de la MLS

Con este resultado, Inter Miami sumó tres puntos importantes y quedó como escolta de Nashville en la Conferencia Este, con 59 unidades.

Además, Messi alcanzó los 26 goles en la temporada y se mantuvo como máximo artillero del torneo.

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