Gran caminata y carrera solidaria a beneficio de APYFADIM

La actividad se desarrolló el domingo por la mañana en las inmediaciones del Parque Adán Quiroga, con la participación activa de familias, deportistas, estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNCA y el equipo del diputado Hernán Díaz. La iniciativa buscó visibilizar el trabajo de APYFADIM y recaudar fondos para la organización, promoviendo la empatía, el respeto por la diversidad y la integración comunitaria.

El domingo por la mañana se llevó a cabo, en las inmediaciones del Parque Adán Quiroga, una caminata y carrera inclusiva a beneficio de APYFADIM. La iniciativa contó con la participación de alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEyA), entre ellos Tamara Avellaneda, Matías López, Daniela Ovejero, Sonia Vázquez, Juan Córdoba, Macarena Lista Soto, Irina Pinto y Natasha Habermann, además del equipo del diputado Hernán Díaz, en una jornada que combinó deporte, solidaridad e integración.

Con el objetivo de visibilizar las actividades que desarrolla la organización y recaudar fondos para acompañar su labor, la propuesta se estructuró en dos actividades: una caminata familiar de un kilómetro y una carrera de cinco kilómetros, cuyo recorrido comprendió las avenidas Arnoldo Castillo, Fiesta del Poncho y Recalde.

Ambas modalidades contaron con una amplia participación de hombres y mujeres de distintas edades, reflejando el carácter abierto e inclusivo de la convocatoria. En este sentido, los organizadores destacaron especialmente el espíritu solidario de la jornada, en la que se priorizaron la empatía, el respeto por la diversidad y la participación colectiva por encima de los fines meramente competitivos del deporte.

En cuanto a los resultados de la competencia, en la categoría femenina el primer puesto fue para Rita Avellaneda (N.º 1026), seguida por Aylen Avellaneda (N.º 1039), quien obtuvo el segundo lugar, y María Angélica del Valle (N.º 1019), que completó el podio en tercer puesto.

Por su parte, en la categoría masculina, Juan Jiménez (N.º 1038) obtuvo el primer puesto; José Ignacio Bottega (N.º 1093), el segundo; y Julián Río Vázquez (N.º 1534), el tercero.

Asimismo, se puso en valor el vínculo entre la actividad física y la integración social, destacando el trabajo en equipo y la articulación entre los distintos sectores y organismos que formaron parte de la iniciativa. La jornada constituyó, de este modo, una expresión del compromiso comunitario y de la importancia de generar espacios de encuentro que promuevan una sociedad más inclusiva.

La organización estuvo a cargo de Griselda Bazán, presidenta de APYFADIM; integrantes del equipo del diputado Hernán Díaz y de la agrupación Juventud y Lealtad, entre ellos Estanislao Palavecino, Augusto Gallardo y Samuel Moreno; y los profesores Fabián Álvarez, Enrique Saracho y Jesús Maza.

Finalmente, los organizadores destacaron y agradecieron el acompañamiento de la Presidencia de la Cámara de Diputados, el Consejo Multisectorial de Discapacidad, la Secretaría de deporte y salud de la capital, cuyo aporte y colaboración resultaron fundamentales para concretar la jornada.