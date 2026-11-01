Colapinto recibió una sanción de 10 segundos y terminó 15.º en el GP de México

Franco Colapinto terminó el Gran Premio de México de Fórmula 1 en el 15.º puesto, luego de recibir una penalización de 10 segundos por una infracción durante un sector con bandera amarilla.

La sanción llegó horas después de que los comisarios deportivos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) penalizaran a Oscar Piastri por provocar una colisión con Arvid Lindblad. Esa decisión había permitido que el argentino avanzara del octavo al séptimo lugar en el clasificador.

Sin embargo, la posterior penalización a Colapinto modificó nuevamente el resultado y lo dejó sin sumar puntos en la carrera.

La sanción a Oscar Piastri que benefició inicialmente a Colapinto

El incidente protagonizado por Piastri ocurrió en el ingreso a la curva 2, cuando el piloto australiano intentó superar por el exterior a Arvid Lindblad.

Tras analizar las imágenes, los datos de posicionamiento y las cámaras a bordo, los comisarios determinaron que el piloto de McLaren fue responsable del contacto. Como consecuencia del choque, la carrera fue neutralizada y el auto de seguridad ingresó por segunda vez a la pista.

En el informe oficial, los comisarios explicaron que Piastri no había conseguido ubicarse completamente a la par de su rival para reclamar el espacio en la curva. También consideraron que podría haber evitado el contacto si se hubiera desplazado más hacia la izquierda después de la primera curva.

Por ese motivo, le impusieron una penalización de 10 segundos sobre su tiempo final. La decisión modificó el clasificador y permitió que Colapinto pasara del octavo al séptimo puesto.

Por qué sancionaron a Franco Colapinto

La modificación del resultado no duró demasiado para el argentino. Después de revisar su actuación durante un sector con bandera amarilla simple, los comisarios determinaron que no había reducido la velocidad lo suficiente y le aplicaron otros 10 segundos.

Colapinto y Alpine presentaron pruebas de telemetría y fotografías para demostrar que el piloto había cumplido con las indicaciones reglamentarias. Sin embargo, la FIA consideró que la reducción de velocidad no había sido suficiente y mantuvo la penalización.

De esta manera, el argentino retrocedió hasta el 15.º lugar, fuera de la zona de puntos.

Las posiciones finales del GP de México

El clasificador final informado quedó de la siguiente manera:

Max Verstappen (Red Bull).

Lewis Hamilton (Ferrari).

Kimi Antonelli (Mercedes).

Charles Leclerc (Ferrari).

Lando Norris (McLaren).

George Russell (Mercedes).

Liam Lawson (Racing Bulls).

Gabriel Bortoleto (Audi).

Isack Hadjar (Red Bull).

Ryo Hirakawa (Haas).

Alexander Albon (Williams).

Carlos Sainz (Williams).

Oscar Piastri (McLaren).

Nico Hülkenberg (Audi).

Franco Colapinto (Alpine).

Sergio Pérez (Cadillac).

Pierre Gasly (Alpine).

Abandonos: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) y Fernando Alonso (Aston Martin).

Otras sanciones: Oscar Piastri recibió 10 segundos por el choque con Lindblad, mientras que Pierre Gasly fue penalizado con 30 segundos por no reducir la velocidad en un sector con doble bandera amarilla.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.