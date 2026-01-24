Gallardo valoró el debut ganador de River y destacó la solidez del equipo y el aporte del catamarqueño Aníbal Moreno

River Plate comenzó el Torneo Apertura con una victoria como visitante frente a Barracas Central y su entrenador, Marcelo Gallardo, se mostró conforme con el rendimiento del equipo. Luego del 1-0 conseguido este sábado, el DT destacó el juego, el orden táctico y la solidez mostrada en una cancha exigente, además de valorar el trabajo del mediocampo, donde tuvo participación el catamarqueño Aníbal Moreno.

En conferencia de prensa, Gallardo analizó el desarrollo del encuentro y remarcó las dificultades del contexto: "Por lo que se vio en la primera fecha, fue bastante duro el inicio para todos los equipos. Vinimos a una cancha difícil. El mal estado del campo de juego no dejaba fluir y ante un rival difícil, que se cierra bien, que defiende bien, con calor. Hicimos un partido correcto para iniciar. No pasamos sobresaltos, salvo alguna jugada puntual".

El entrenador también se refirió al dominio del juego que logró su equipo: "Intentamos tener un buen dominio de la pelota, generamos situaciones de gol. Estoy contento con el resultado, con la idea, las formas que tuvimos y vamos a seguir mejorando partido a partido".

Uno de los puntos que más satisfacción le generó fue el funcionamiento colectivo, especialmente en la mitad de la cancha. En ese sentido, Gallardo se mostró optimista de cara a lo que viene: "En estos tres partidos que jugamos, dos amistosos y este partido inicial, hemos trabajado muy bien como equipo. Más allá de la fluidez que va a ir apareciendo en el juego, la imagen del equipo que sufrió muy poco defensivamente, que defendió muy alto y nos llegaron poco".

"El trabajo de todo el equipo hace que no nos hayan llegado en muchas ocasiones. Eso me pone bien. El equipo se va a ir consolidando partido a partido", agregó, antes de cerrar: "Me voy con buenas sensaciones porque estamos con un enfoque muy claro como equipo. Era importante comenzar el partido ganando, sin sobresaltos y seguir mejorando".

Otras definiciones de Gallardo

Sobre el mercado de pases, el técnico fue cauto: "Mientras el mercado esté abierto, vamos a estar a la expectativa".

En relación a la no llegada de Sebastián Villa, explicó: "Hubo muchos futbolistas que fueron mencionados. Algunos los hemos ido a buscar, otros fueron ofrecidos. Hemos evaluado todas las posibilidades y si no llegaron fue por diferentes motivos; no voy a dar detalles porque no tiene que ver".

También tuvo palabras para Santiago Beltrán, quien sumó minutos en el arco: "Contento por él, porque no es fácil debutar en el arco de River con poca edad y tomarlo con una naturalidad que fue sorprendente. Es un chico con mucha calma, mucha responsabilidad, muy profesional. Es una alternativa a pelear el puesto".

Sobre el debut de Matías Viña, Gallardo sostuvo: "Es un jugador de jerarquía, con capacidad y características para pelear un lugar. Venía de jugar poco y llegó más tarde a la pretemporada, pero tiene buena personalidad y se acopló con naturalidad. Le falta ritmo, pero con su experiencia lo disimuló muy bien y va a seguir creciendo".

Finalmente, al referirse a Aníbal Moreno, junto a Fausto Vera y Viña, el DT señaló: "Trajimos tres jugadores muy importantes dentro de las posibilidades que teníamos. No es fácil llegar y meterse en la dinámica del equipo cuando sos nuevo. Los tres entrenaron con mucho profesionalismo. Lo importante es que se sientan cómodos y vayan creciendo ellos y el equipo".