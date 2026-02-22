River se desmorona: tercera derrota al hilo y ciclo en duda

La sexta jornada del Torneo Apertura ha dejado una herida profunda en la estructura futbolística de River Plate. En un Estadio José Amalfitani que fue testigo de una superioridad táctica evidente, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo sumó su tercera derrota consecutiva en el certamen, un dato que no solo golpea en la tabla de posiciones, sino que pone bajo la lupa la sostenibilidad de un proceso que parece haber perdido su brújula.

La crisis del "Millonario" no es un fenómeno aislado de este fin de semana. Al analizar el rendimiento reciente, las estadísticas son lapidarias: de los últimos 20 partidos oficiales, el equipo ha acumulado 13 derrotas, logrando apenas cinco triunfos y dos empates. Se trata de una efectividad que las autoridades del club no logran asimilar, especialmente considerando el peso histórico del entrenador en la institución.

El dominio del "Fortín" y la ley del ex

Desde el inicio del encuentro, el planteo de Guillermo Barros Schelotto se impuso con una contundencia que River no supo contrarrestar. Tan solo habían transcurrido cinco minutos del primer tiempo cuando la "ley del ex" se hizo presente en Liniers: Manuel Lanzini, jugador con un pasado identificado con la banda roja, convirtió el tanto que a la postre sería definitivo.

Durante esa primera mitad, el local dominó a voluntad ante un River que mostró una endeble presencia en la fase defensiva y una incapacidad alarmante para generar situaciones de peligro en el arco rival. De no haber sido por la falta de puntería en los metros finales, el marcador podría haber reflejado una diferencia mucho mayor antes del descanso.

Una reacción insuficiente y el costo físico

Para el complemento, el conjunto de Núñez intentó mostrar una actitud renovada. El cambio de ímpetu fue notable y el partido ingresó en un territorio frenético durante los últimos 25 minutos. En este tramo, el ida y vuelta fue constante y ambos equipos dispusieron de chances claras para alterar el resultado. No obstante, una combinación entre las buenas intervenciones de los arqueros y fallas en la definición mantuvieron la chapa inmóvil.

Sin embargo, las noticias negativas para Gallardo no terminaron con el resultado. El desgaste físico y la mala fortuna se ensañaron con el plantel, obligando a realizar tres cambios por molestias físicas que debilitan aún más el armado del equipo:

Juan Fernando Quintero: abandonó el campo con dolencias que cortaron el circuito de juego.

abandonó el campo con dolencias que cortaron el circuito de juego. Kendry Páez: la joven promesa también debió ser reemplazada por problemas físicos.

la joven promesa también debió ser reemplazada por problemas físicos. Franco Armani: el histórico portero, que hacía su debut como titular por primera vez en el año, no pudo completar el encuentro.

Realidades opuestas en la tabla y lo que viene

El cierre de esta fecha 6 deja panoramas drásticamente diferentes para ambos clubes. Vélez Sarsfield atraviesa un presente inmejorable, asentándose como el único puntero de la Zona A con 14 unidades. Por el contrario, River Plate se desmorona en el Grupo B, donde actualmente marcha décimo con apenas siete puntos, quedando hoy fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

El calendario no da tregua y el "Millonario" buscará detener la hemorragia el próximo jueves 26 de febrero a partir de las 19:30, cuando reciba a Banfield en el Estadio Monumental. Por su parte, el líder buscará estirar su buen momento el miércoles a las 19:30, nuevamente en Liniers, frente a Deportivo Riestra.