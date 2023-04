Garnacho será papá y le pondrá a su hijo el nombre de un campeón del mundo

No vendrá al Mundial Sub 20 de la Argentina -salvo un milagro obrado por Javier Mascherano-, pero esa parece ser la única mala noticia que rodea al mágico y promisorio mundo de Alejandro Garnacho, una de las grandes joyas del Manchester United que asoma como el líder de la nueva generación que pide pista en la Selección. Es que en las últimas horas no sólo renovó contrato hasta 2028 con el club de Old Trafford, sino que también anunció que será padre.

A través de múltiples fotos en cuenta de Instagram, Garnacho, de apenas 18 años, contó que espera un hijo con su pareja Eva García. Y también reveló que se llamará Enzo. ¿Será por Fernández, el campeón del mundo en Qatar 2022? ¿O será por Francescoli? Habrá que esperar las explicaciones.

"Donde la vida comienza, y el amor nunca termina...❤️ Planeamos tu llegada y saber que vas a estar aquí para completar nuestras vidas nos llena de amor y emoción. No podemos explicar lo que sentimos al poder cumplir nuestro mayor sueño juntos. Estamos contando los días para conocerte, Papá y Mamá ya te queremos mucho Enzo", posteó Garnacho.

La fiesta de los Garnacho

Alejandro Garnacho anunció que será papá junto a su pareja española Eva García. Foto: Instagram.

Garnacho 2028

Garnacho renovó este viernes su contrato con el conjunto inglés hasta junio de 2028. El atacante, criado en las canteras del Getafe y del Atlético de Madrid, llegó a las categorías inferiores del United en 2020 y desde entonces disputó 31 partidos con el primer equipo, pese a tener apenas 18 años.

"Cuando llegué a este club, soñaba con conseguir mi debut, jugar en Old Trafford, marcar mi primer gol y ganar títulos con esta camiseta. Estoy muy orgulloso de haber experimentado todos estos momentos. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad de seguir mi aventura en el Manchester United", dijo Garnacho, que lleva sin jugar desde marzo debido a una lesión en el tobillo. Este domingo ni siquiera fue convocado al partido en el que los Diablos Rojos vencieron por 1a 0 a Aston Villa. el equipo del Dibu Martínez

"El entrenador y su cuerpo técnico me han ayudado a mejorar en todos los aspectos y con su ayuda puede mejorar cada día para ayudar más al equipo", añadió el argentino.