Gimnasia debutó con triunfo ante Racing y es líder del Grupo B

Gimnasia y Esgrima La Plata comenzó el Torneo Apertura 2025 con una victoria ante Racing Club. En El Bosque, y por la fecha 1 de la fase de grupos de la Liga Profesional, el conjunto platense se impuso por 2 a 1 en un partido intenso que fue seguido con atención también por los hinchas del fútbol argentino en todo el país, incluida Catamarca.

El equipo local golpeó rápido. A los 9 minutos del primer tiempo, Nicolás Barros Schelotto abrió el marcador con un gol olímpico que sorprendió a la defensa visitante y le dio la ventaja temprana al Lobo. Gimnasia sostuvo la diferencia durante el resto de la primera etapa, pese a que Racing tuvo mayor posesión del balón.

En el inicio del complemento, Franco Torres amplió la ventaja a los 3 minutos del segundo tiempo y le dio mayor tranquilidad al conjunto platense. Racing, que terminó el encuentro con un 66% de posesión y 13 remates al arco frente a los 7 de Gimnasia, logró descontar recién a los 37 minutos del segundo tiempo por intermedio de Tomás Conechny, aunque el gol no alcanzó para revertir el resultado.

El encuentro se disputó sin expulsiones y con un desarrollo marcado por la efectividad del local, que supo aprovechar sus momentos clave. Con este resultado, Gimnasia se posiciona en lo más alto del Grupo B, mientras que Racing quedó en el 14° lugar tras la primera jornada.

En la próxima fecha, Gimnasia visitará a River Plate el miércoles 28 de enero a las 20:00 en el Estadio Más Monumental. Por su parte, Racing recibirá a Rosario Central el mismo día, desde las 19:00, en el Estadio Presidente Perón.