Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia quedaron a mano en el clásico mendocino

Independiente Rivadavia rescató un empate agónico en el clásico ante Gimnasia de Mendoza, con una igualdad 1-1 que le permite soñar con volver a la Copa Libertadores.

En un partido disputado en el estadio Víctor Legrotaglie, el local arrancó en ventaja con gol de Germán Guiffrey, a los 46 minutos del primer tiempo, mientras que Luis Díaz igualó en el quinto minuto de descuento de la segunda mitad.

Además, hubo un expulsado por lado: César Florentín vio la roja directa en el equipo de Alfredo Berti a los 17 del primer tiempo, mientras que Luciano Cingolani llegó a la segunda amarilla cuando iban 38 minutos de la segunda parte, en el local.

La igualdad sostuvo a ambos mendocinos en zona de clasificación, Independiente séptimo en la zona B y Gimnasia octavo en la A, con rivales a confirmar en la fase de playoffs.

En la tabla anual, la "Lepra" mendocina llegó a un cuarto lugar que le da chances de jugar una nueva Libertadores: necesitará que Boca, Argentinos Juniors o Rosario Central consigan un título que les haga liberar un cupo de clasificación.

La expulsión se dio a los 17 minutos de la primera parte, cuando César Florentín perdió la calma en medio de un forcejeo dentro del área rival y, al caer al piso, le dio una patada a Fermín Antonini, que le hizo ver la roja directa.

No hubo llegadas de peligro hasta los 45 minutos del primer tiempo, con un avance por derecha de Ignacio Sabatini, que encaró, enganchó y remató abriendo el pie zurdo, con un remate débil pero muy preciso, que Nicolás Bolcato pudo despejar al córner.

Un minuto después, a partir de ese tiro de esquina, una pelota al primer palo permitió el anticipo del defensor Germán Guiffrey, cuyo remate se escurrió entre las manos de Bolcato y terminó dentro del arco.

Ya en la segunda parte, a los cuatro minutos, una buena jugada individual de Sabatini terminó en un pase filtrado hacia la izquierda para la aparición de Fabricio Lencioni, que fue cerrado justo antes de poder rematar.

En 28 minutos, el goleador Agustín Módica recibió sobre el vértice derecho del área y no dudó en buscar un remate alto al segundo palo, que se fue por encima del travesaño.

Sobre los 38 minutos, el mediocampista Luciano Cingolani vio la roja por acumulación de amarillas.

En la el quinto minuto de descuento, una trepada por derecha de Leonardo Sequeira terminó en un remate potente al primer palo, que César Rigamonti pudo desviar, pero el rebote que dejó fue empujado al gol por Luis Díaz.