Gimnasia y Tiro de Salta se consagró campeón del Regional Sub 18

Gimnasia y Tiro de Salta se consagró campeón del Torneo Regional femenino Sub 18 de vóley, que se disputó en Catamarca con la participación de 14 equipos de distintos puntos de la región. En la final, el conjunto salteño venció por 3-1 a Ateneo Mariano Moreno y se quedó con el título.

El equipo salteño se impuso con parciales de 25-11, 22-25, 25-22 y 25-20. Después de un primer set dominado con claridad por Gimnasia y Tiro, Ateneo reaccionó en el segundo y consiguió igualar el partido. Sin embargo, el conjunto salteño volvió a tomar el control en los dos parciales siguientes y terminó cerrando la final.

Uno de los puntos determinantes estuvo en el saque de Gimnasia y Tiro, que logró generar dificultades en la recepción de Ateneo en momentos clave del tercer y cuarto set. La presión le permitió al equipo salteño sacar diferencias y sostenerlas hasta el cierre del encuentro.

Ateneo Mariano Moreno fue subcampeón

Ateneo Mariano Moreno tuvo una destacada actuación y terminó en el segundo lugar del torneo. El conjunto catamarqueño logró recuperarse después de perder el primer set, pero no pudo repetir esa reacción en los parciales decisivos.

En el partido por el tercer puesto, Ateneo de Santiago del Estero derrotó 3-1 a Red Star, con parciales de 22-25, 25-21, 25-27 y 16-25.

De esta manera, Ateneo Mariano Moreno, Ateneo de Santiago del Estero y Red Star completaron los primeros puestos junto con el campeón Gimnasia y Tiro. Los cuatro equipos obtuvieron la clasificación a la Copa Argentina.

La clasificación final

El torneo contó con la presencia de 14 equipos y tuvo actividad durante varias jornadas en Catamarca.

1° Gimnasia y Tiro de Salta

2° Ateneo Mariano Moreno

3° Ateneo de Santiago del Estero

4° Red Star

5° Sociedad Española de Jujuy

6° Fundenar de La Rioja

7° Tucumán de Gimnasia

8° Complejo Belgrano de Tucumán

9° Defensores del Norte

10° Mutual Banco

11° Riojano

12° Escuela Municipal Yerba Buena

13° Asociación Quimsa

14° Juventud Unida de Santa Rosa

En la definición por el quinto puesto, Sociedad Española de Jujuy derrotó 3-1 a Fundenar de La Rioja, mientras que Tucumán de Gimnasia superó por el mismo resultado a Complejo Belgrano de Tucumán y finalizó séptimo.

Por su parte, Defensores del Norte terminó noveno y obtuvo la Copa de Plata tras vencer en sets corridos a Mutual Banco, que quedó décimo.

En los últimos cruces, Riojano derrotó a Escuela Municipal Yerba Buena y finalizó undécimo, mientras que la Asociación Quimsa terminó decimotercera después de vencer 3-2 a Juventud Unida de Santa Rosa.

Un Regional con protagonismo catamarqueño

El certamen fue organizado por Red Star y Deportivo Juventud, bajo la fiscalización de la Federación Catamarqueña de Vóley, y reunió durante el fin de semana a equipos de distintas provincias.

La competencia se desarrolló con una importante presencia de público y permitió que los equipos de la región disputaran una instancia clasificatoria para la Copa Argentina, con Gimnasia y Tiro de Salta como campeón y Ateneo Mariano Moreno como el mejor representante local.