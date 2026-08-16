Con el debut de Thiago Almada, River busca cortar la racha de seis derrotas

River se prepara para enfrentar este domingo desde las 18:00 a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura, en un encuentro que tendrá como principal atractivo el debut como titular de su flamante refuerzo, Thiago Almada.

El delantero de 25 años tendrá su primera oportunidad desde el comienzo con la camiseta del "Millonario", en una formación que el entrenador Eduardo Coudet prepara con el objetivo inmediato de cortar una negativa racha de seis derrotas consecutivas.

La incorporación de Almada se presenta como una de las principales novedades de cara al compromiso ante el "Bicho". El atacante, campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial 2022, llega al encuentro después de haber podido completar una serie importante de entrenamientos junto a sus nuevos compañeros.

La posibilidad de llevar adelante esa preparación estuvo relacionada con la postergación del duelo entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, a raíz del terremoto que azotó Colombia y que generó destrozos, muertes y heridos. Esa modificación en el calendario le permitió al delantero disponer de más tiempo de trabajo junto al plantel.

Coudet apuesta por Almada

Coudet decidió incluir a Almada entre los titulares para el encuentro ante Argentinos Juniors. La apuesta del entrenador apunta a encontrar una respuesta futbolística que permita a River dejar atrás la seguidilla negativa y, al mismo tiempo, despejar las dudas en torno a su continuidad al mando del elenco millonario.

En principio, la idea del técnico es que el ex Atlético de Madrid, surgido de las inferiores de Vélez, vaya desde el comienzo y ocupe el lugar que dejará Tomás Galván.

Almada se ubicará sobre el sector izquierdo, aunque con una posición cercana a los delanteros, buscando participar de manera más directa en las acciones ofensivas. Su ubicación estará acompañada por la presencia de Joaquín Freitas y Lucas Beltrán, quienes formarán parte del esquema ofensivo pensado por Coudet.

La presencia del flamante refuerzo también modifica la estructura del mediocampo, ya que el entrenador pretende darle una función con mayor libertad para acercarse a la zona de ataque.

Una defensa con modificaciones

La formación que prepara Coudet también presenta movimientos en la última línea. Santiago Beltrán será quien comience bajo los tres palos.

Por delante del arquero, el entrenador dispondría una línea defensiva integrada por Gonzalo Montiel por derecha, Nicolás Otamendi como zaguero y Francisco Ortega por izquierda.

La situación de Marcos Acuña es uno de los motivos de esta configuración, ya que el defensor todavía no alcanzó la recuperación total y, por ese motivo, Ortega ocuparía el sector izquierdo.

En la zaga central, en tanto, Lucas Martínez Quarta le habría ganado la pulseada a Lautaro Rivero para acompañar a Otamendi y completar la dupla central. La defensa quedaría conformada de la siguiente manera:

Gonzalo Montiel , sobre el sector derecho.

, sobre el sector derecho. Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi , como dupla central.

, como dupla central. Francisco Ortega , por izquierda.

, por izquierda. Santiago Beltrán, en el arco.

Moreno y Andrada compartirán el eje

En el centro del campo, Coudet mantendría una estructura con Aníbal Moreno y Tobías Andrada compartiendo el eje. Ambos serán los encargados de ocupar la zona central del mediocampo, mientras que Almada se posicionará unos metros más adelante.

La idea del entrenador es darle al flamante refuerzo mayor libertad para llegar a zona de ataque, una función que le permitirá moverse por delante de los volantes centrales y establecer una conexión más directa con los futbolistas ofensivos.

De esta manera, la presencia de Almada no solamente representa una modificación de nombres respecto del equipo que venía utilizando River, sino también una alternativa para darle otra dinámica al funcionamiento ofensivo.

Beltrán, Correa y Freitas, el tridente ofensivo

En el ataque, Coudet apostaría por Lucas Beltrán, mientras que quedarán fuera de la formación inicial el colombiano Rafael Santos Borré y Sebastián Driussi.

En el caso de Driussi, el delantero todavía no recibió el alta médica, por lo que no será de la partida frente a Argentinos Juniors. A Beltrán se sumarán Ángel Correa y Joaquín Freitas, quienes completarán el tridente ofensivo. La estructura ofensiva tendrá así a los tres atacantes como referencias, con Almada ubicado un poco más atrás y con libertad para incorporarse al ataque.

El equipo que prepara Coudet aparece, de esta manera, atravesado por la necesidad de cambiar una situación adversa. Las seis derrotas consecutivas colocan el partido ante Argentinos Juniors como una nueva oportunidad para que River pueda revertir su presente y recuperar confianza.

La posible formación de River

De acuerdo con la información disponible, la posible formación del "Millonario" para enfrentar a Argentinos Juniors será:

Santiago Beltrán

Gonzalo Montiel

Lucas Martínez Quarta

Nicolás Otamendi

Francisco Ortega

Aníbal Moreno

Tobías Andrada

Thiago Almada

Joaquín Freitas

Ángel Correa

Lucas Beltrán

DT: Eduardo Coudet.

El debut de Almada aparece como la principal novedad de un equipo que buscará en el Torneo Clausura una respuesta después de seis caídas consecutivas. El delantero tendrá la oportunidad de iniciar su ciclo como titular luego de una preparación favorecida por la postergación del partido ante Independiente Santa Fe, mientras Coudet apuesta a su ingreso para modificar el funcionamiento del equipo y afrontar un partido que también puede resultar determinante para despejar las dudas sobre su continuidad al frente de River.