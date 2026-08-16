River le ganó 2-0 a Argentinos y logró su primer triunfo en el Torneo Clausura

River encontró finalmente el alivio que necesitaba. El equipo dirigido por Eduardo Coudet derrotó 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, y consiguió su primera victoria en el campeonato después de un comienzo marcado por las derrotas.

Gonzalo Montiel abrió el partido en el tramo final del primer tiempo, mientras que Ángel Correa, de penal y tras una revisión del VAR, sentenció el resultado sobre el cierre. Para ambos futbolistas fueron sus primeros goles en el Clausura.

El encuentro también significó el debut de Thiago Almada con la camiseta de River. El flamante refuerzo fue titular y tuvo algunas de las primeras aproximaciones del equipo local, incluida la acción que derivó en el rebote aprovechado por Montiel para marcar el 1-0.

Con el triunfo, River sumó sus primeros tres puntos del torneo y quedó en el anteúltimo lugar de la Zona B. Argentinos, en cambio, perdió su puntaje perfecto, aunque continúa en la cima del grupo con 12 unidades.

Montiel apareció para romper el cero

River intentó tomar la iniciativa desde el comienzo. Apenas transcurrido un minuto, una pelota larga sobre la derecha encontró a Ángel Correa, quien enganchó para superar a su marcador, aunque no logró definir antes de la salida del arquero Brayan Cortés.

A los 13 minutos volvió a aparecer Thiago Almada. El mediocampista recibió sobre la izquierda, se perfiló hacia su pierna derecha y sacó un remate bajo que fue bloqueado por un defensor de Argentinos.

La visita respondió a los 17 minutos, cuando Hernán López Muñoz recibió un pase filtrado por la derecha y buscó el segundo palo, aunque su disparo se fue desviado.

Ocho minutos después, Tomás Molina ganó una serie de rebotes cerca del área y, ante la falta de compañeros para continuar la jugada, probó con un remate que no encontró dirección.

River volvió a acercarse a los 27 minutos. Tras un tiro libre al primer palo, Lucas Martínez Quarta ganó de cabeza, pero no consiguió darle la dirección necesaria a su remate.

El gol llegó a los 36 minutos y tuvo a dos de las incorporaciones de River como protagonistas. Almada sacó un disparo que fue bloqueado y Gonzalo Montiel tomó el rebote dentro del área, ubicado prácticamente como un delantero. El lateral definió con suavidad contra un palo y marcó el 1-0, además de ponerle fin a la sequía goleadora del Millonario en el Clausura.

Argentinos tuvo el empate, pero River lo liquidó

El conjunto de Nicolás Diez salió decidido a buscar la igualdad en el segundo tiempo. A los seis minutos, Alan Lescano levantó una pelota para López Muñoz, quien logró desprenderse y remató al arco. La pelota, sin embargo, terminó impactando en el travesaño.

River tuvo que esperar hasta los 31 minutos para volver a generar peligro. Desde un córner ejecutado con mucha profundidad, Nicolás Otamendi apareció para cabecear, pero su frentazo pegó en el palo izquierdo de Cortés.

Cuando el partido entraba en su tramo final llegó la jugada que terminó de definirlo. A los 42 minutos, una infracción de Gabriel Florentín sobre Ángel Correa dentro del área fue revisada por el VAR y finalmente sancionada como penal.

El propio Correa tomó la responsabilidad. Con un remate potente y al centro, venció a Cortés y estableció el 2-0 definitivo.

Así, River pudo cortar la racha negativa y celebrar su primera victoria en el Clausura, mientras que Argentinos dejó escapar sus primeros puntos del certamen, aunque mantiene el liderazgo de la Zona B.

Cómo sigue el calendario

River volverá a jugar como local. Por la sexta fecha, recibirá a Vélez el domingo 23 de agosto desde las 19:15.

Argentinos Juniors, por su parte, tendrá que salir nuevamente de La Paternal: visitará a Lanús el lunes 24 de agosto a las 21:15.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.