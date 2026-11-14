Boca goleó a Banfield en Mendoza y jugará la final de la Copa Argentina ante Platense

Boca Juniors derrotó 3-0 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se clasificó a la final de la Copa Argentina, donde se medirá contra Platense.

El Xeneize fue pura contundencia contra un Taladro que hizo un buen papel durante los primeros 45 minutos, pero se quedó sin piernas y recambio y sufrió hasta el final.

Después de consagrarse en la Tabla Anual y en vísperas de la final de la Sudamericana contra Atlético Mineiro, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se mantiene con vida en uno de los tres frentes que le restan definir en 2026.



