Goycochea criticó a la UEFA por la Finalissima entre Argentina y España: "Parece que no quieren que se juegue"

El exarquero de la Selección argentina Sergio Goycochea cuestionó con dureza a la UEFA por las demoras y desacuerdos en torno a la organización de la Finalissima entre la Selección Argentina de fútbol y la Selección de España de fútbol.

"Me da la sensación de que si la UEFA viene con una sola postura, sin intención de negociar, no quiere que se juegue el partido", sostuvo el exfutbolista en declaraciones a DSports Radio.

Goycochea planteó que, si el principal obstáculo es la sede, existen múltiples alternativas en Europa que permitirían mantener la neutralidad del escenario, una condición establecida en el reglamento de la competencia.

"Si el problema es el escenario y existe un reglamento que debe persistir la neutralidad, en Europa hay 25 estadios para jugar", afirmó.

La Finalissima, que enfrenta al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa, todavía no tiene sede confirmada y, según distintas versiones, incluso existe la posibilidad de que el encuentro finalmente no se dispute.

En un principio, el partido estaba previsto para el 27 de marzo en el Estadio Lusail, en Qatar. Sin embargo, esa sede fue descartada a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

El exarquero también se mostró en desacuerdo con la posibilidad de que el partido se juegue en Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, ya que consideró que eso rompería el espíritu de neutralidad que debe tener una final.

"En definitiva el Bernabéu no decide un carajo en cuanto al juego, es una cuestión de reglamento. Conmebol y Asociación del Fútbol Argentino no son un cuatro de copas, hay que debatir", expresó.

Finalmente, Goycochea pidió respaldar a los dirigentes del fútbol sudamericano y respetar lo establecido en la organización del torneo.

"Hay que respetar el reglamento. Hay que bancar a Claudio Tapia y a Alejandro Domínguez, nadie tiene más poder que nadie", concluyó.