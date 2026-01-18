Gran arranque argentino en el Abierto de Australia: triunfazos de Etcheverry, Cerúndolo y Comesaña

Comenzaron las largas madrugadas para los fanáticos del tenis en Argentina y el Abierto de Australia 2026 entregó, en su primera jornada de competencia, un saldo ampliamente positivo para los representantes nacionales. Bajo el intenso calor de Melbourne, Tomás Martín Etcheverry, Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña lograron avanzar a la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada, mientras que Camilo Ugo Carabelli fue el único argentino que no pudo superar su debut.

El platense Tomás Martín Etcheverry fue uno de los grandes protagonistas del día con un triunfo épico y maratónico frente al serbio Miomir Kecmanovic. En un partido que se extendió durante casi cuatro horas y se resolvió en cinco sets, Etcheverry se impuso por 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4, en una muestra de carácter, resistencia física y fortaleza mental.

Uno de los datos más destacados del encuentro se dio en el quinto y decisivo set, donde el argentino no perdió ni un solo punto con su servicio, una estadística que refleja el altísimo nivel que sostuvo en el momento de mayor presión. Tras el partido, Etcheverry expresó su satisfacción por el triunfo y valoró el apoyo del público. "Orgulloso de poder sacar este partido adelante. Cinco sets en un Grand Slam es una guerra y esta vez cayó de mi lado", señaló en declaraciones a ESPN.

La buena noticia para el platense se extendió al cuadro: en la próxima ronda enfrentará al británico Arthur Fery, proveniente de la clasificación, que dio una de las sorpresas al eliminar al italiano Flavio Cobolli, vigésimo preclasificado del torneo.

El segundo argentino en salir a escena fue Francisco Cerúndolo, actual número 20 del ranking ATP y principal raqueta del país. El porteño mostró una versión sólida y convincente frente al chino Zhizhen Zhang en la Margaret Court Arena, uno de los escenarios más importantes del Melbourne Park. Cerúndolo necesitó poco más de dos horas para imponerse por 6-3, 7-6 (0) y 6-3, sellando su pase a la segunda ronda.

El triunfo se construyó desde la combinación de potencia con inteligencia táctica. Cerúndolo manejó los tiempos del partido y cerró el encuentro con autoridad, destacándose un espectacular intercambio de 19 golpes que culminó con un drop cruzado para abrir el último game. En la próxima instancia se medirá con el bosnio Damir Dzumhur, quien también avanzó con una victoria en sets corridos.

Cerúndolo busca en este Abierto de Australia consolidar su rendimiento en los grandes torneos, tras una temporada pasada marcada por la irregularidad. En la edición 2025 del certamen había alcanzado la tercera ronda, donde cayó ante el australiano Alex de Miñaur.

Ya en la medianoche argentina, Francisco Comesaña tuvo un estreno auspicioso ante el estadounidense Patrick Kypson, quien accedió al cuadro principal mediante una invitación. El marplatense, ubicado en el puesto 68 del ranking ATP, se impuso por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3 tras casi tres horas de juego. Pese a ceder el tercer set, Comesaña reaccionó con firmeza y cerró el partido con autoridad desde el servicio. En la próxima ronda lo espera un desafío mayor: enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe.

La nota negativa de la jornada fue la eliminación de Camilo Ugo Carabelli. El húngaro Marton Fucsovics, número 54 del mundo, lo venció por 6-7 (5), 1-6 y 2-6 en la ANZ Arena. Si bien el argentino presentó resistencia en el primer set, luego no logró sostener el ritmo y quedó fuera del torneo, manteniendo su cuenta pendiente de victorias en Grand Slam fuera de Roland Garros.

Mientras tanto, el Abierto de Australia continúa con una agenda cargada de figuras. Los números uno del mundo, Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz, concentran la atención en la Rod Laver Arena, en una jornada que promete más emociones y grandes partidos en Melbourne.