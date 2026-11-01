El fuerte posteo de Stefano Di Carlo: "No tienen vergüenza"

La derrota de River Plate por 1-0 ante Boca en la Bombonera, por el Torneo Clausura, provocó fuertes cuestionamientos dentro de la institución de Núñez hacia el arbitraje del Superclásico. A las expresiones de enojo manifestadas durante el partido por los jugadores y el cuerpo técnico se sumó posteriormente una contundente reacción del presidente del club, Stefano Di Carlo, quien utilizó sus redes sociales para expresar su malestar por las decisiones tomadas durante el encuentro.

El dirigente publicó un mensaje en su cuenta de X en el que apuntó directamente contra lo que considera una reiteración de errores arbitrales que terminan beneficiando siempre a los mismos equipos. Sus palabras fueron contundentes y estuvieron dirigidas tanto al desempeño del árbitro Nicolás Ramírez como a la intervención del VAR.

"Cuando los errores favorecen siempre a los mismos, dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos", escribió el presidente de River.

La publicación reflejó el profundo malestar que se había instalado en el entorno millonario durante el desarrollo del clásico. Di Carlo no se limitó a cuestionar una decisión puntual, sino que planteó una crítica más amplia sobre el arbitraje y la manera en que, desde su perspectiva, se resuelven determinadas situaciones dentro del fútbol argentino.

La frase "Cuando los errores favorecen siempre a los mismos, dejan de ser errores" concentró el eje de su reclamo. Con esa afirmación, el titular de River expresó su interpretación de que las decisiones cuestionadas no pueden analizarse de manera aislada cuando, según sostiene, se repite una tendencia favorable a determinados equipos.

Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos. — Stefano Di Carlo (@stefanocdicarlo) November 1, 2026

El arbitraje de Nicolás Ramírez y el VAR

El mensaje de Di Carlo se produjo después de un partido en el que las decisiones arbitrales generaron reiteradas protestas de los integrantes de River. Durante el encuentro, tanto los futbolistas como el cuerpo técnico manifestaron su disconformidad con distintos fallos de Nicolás Ramírez y con la utilización de la tecnología para revisar determinadas acciones.

La actuación arbitral se convirtió así en uno de los principales focos de discusión tras el resultado que favoreció a Boca. La delegación riverplatense consideró que algunas jugadas no recibieron el mismo tratamiento y puso el acento en la diferencia de criterios aplicada en acciones que, desde su punto de vista, presentaban características que debían ser evaluadas de manera similar.

En ese contexto, la reacción del presidente amplió el alcance institucional del reclamo. Las protestas que durante el partido habían expresado los protagonistas encontraron continuidad en la publicación del dirigente, que llevó la discusión al terreno de las redes sociales y cuestionó públicamente el funcionamiento arbitral.

El mensaje también incluyó una advertencia sobre las consecuencias que, según Di Carlo, tienen estas situaciones para el fútbol argentino. Al afirmar que se está "destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos", el presidente de River manifestó que las controversias no afectan únicamente a los equipos involucrados en un partido, sino que comprometen la credibilidad del desarrollo de la competencia.

Los reclamos por la segunda amarilla a Paredes

Entre las jugadas que generaron malestar en River apareció una acción protagonizada por Leandro Paredes durante el segundo tiempo. La delegación del Millonario reclamó que Nicolás Ramírez no le mostrara la segunda tarjeta amarilla al futbolista de Boca.

Ese episodio fue señalado como uno de los ejemplos de las decisiones que, desde la perspectiva riverplatense, no tuvieron el mismo rigor que otras acciones del encuentro. El reclamo se incorporó a una serie de cuestionamientos que se fueron acumulando a medida que avanzaba el Superclásico y que posteriormente fueron retomados por los integrantes del cuerpo técnico.

La protesta no quedó restringida a esa jugada. River también puso en discusión la manera en que se evaluaron otras infracciones, especialmente aquellas que involucraron a Lautaro Blanco y a Gonzalo Montiel.

La comparación entre las acciones de Blanco y Montiel

Otro de los puntos señalados por la delegación de River estuvo relacionado con una entrada de Lautaro Blanco a Andrada. Según el reclamo del Millonario, esa acción no fue medida con el mismo criterio que la infracción de Montiel sobre el propio Blanco, que terminó con la expulsión del futbolista de River.

La comparación fue planteada públicamente por Leonardo Ponzio durante su conferencia de prensa posterior al partido. El entrenador sostuvo que el arbitraje no había aplicado la misma vara en ambas situaciones y vinculó esa diferencia con sus cuestionamientos sobre la intervención del VAR.

La referencia a esas jugadas también estuvo presente en el mensaje institucional de Di Carlo, aunque el presidente expresó su postura de manera más general, al cuestionar que los errores arbitrales favorezcan reiteradamente a los mismos equipos.

De esta manera, el reclamo por la acción de Blanco sobre Andrada se sumó a la protesta por la segunda amarilla que River consideró que debía recibir Paredes. Ambos episodios fueron mencionados por la delegación millonaria como ejemplos de decisiones que, desde su interpretación, no tuvieron un tratamiento equivalente al aplicado en otras jugadas.