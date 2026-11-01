Otamendi cuestionó el arbitraje y lanzó una fuerte crítica tras la derrota de River

Nicolás Otamendi se sumó a las críticas de River por el arbitraje de Nicolás Ramírez en la derrota por 1-0 ante Boca, este domingo en la Bombonera. El defensor expresó su malestar al salir del estadio y cuestionó los criterios utilizados durante el Superclásico.

"El arbitraje no midió nada con la misma vara. No te dejan competir, eso te da mucha bronca. Ya el próximo torneo, que designen al próximo campeón y directamente no competimos", sostuvo.

Las críticas a Nicolás Ramírez

Otamendi fue especialmente duro con la actuación del árbitro y consideró que no logró controlar el desarrollo del encuentro.

"El Superclásico se tiene que medir por la capacidad que tenga para dirigirlo, que intente mostrar tranquilidad en diferentes tramos. Creo que el árbitro perdió el control del partido", afirmó.

Aunque reconoció que River no tuvo el rendimiento esperado, insistió en que hubo decisiones que, a su entender, no fueron evaluadas con el mismo criterio.

"Quizás River no jugó como tenía que haberlo hecho, pero creo que en diferentes momentos del partido no fue medido con la misma vara", agregó.

El reclamo por el VAR

El defensor también cuestionó la intervención del videoarbitraje y apuntó contra sus integrantes por la forma en que analizaron las jugadas.

"Obviamente que ellos tienen que ayudar al árbitro: si la jugada pide ser analizada, tienen que esperar, no tiene que salir la siguiente jugada rápido. Para algo está el VAR, si no es como que están ahí comiendo pochoclo y tomando coca, y no es así", expresó.

Otamendi aseguró que Lautaro Di Lollo le cometió un penal que Ramírez no sancionó y cerró su descargo con una frase crítica sobre el presente del fútbol argentino: "El fútbol argentino se está perdiendo".