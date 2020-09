Gran Maestro Diego Flores: El ajedrez ocupa una gran parte de mi vida

El gran Maestro argentino Diego Flores que ha participado del torneo solidario online “Todos por Isabella” y que ha ganado el 4to y último torneo disputado, remarcó que “el sentir que eso sirva para poder ayudar a Isabella me reconforta mucho, porque es una causa muy noble”.

El Gran Maestro tiene un estilo de juego único entre los jugadores argentinos por su constante búsqueda del triunfo y por su juego creativo.

“Me dedico exclusivamente a esto, a la competencia, al entrenamiento y dar clases. Juego desde los 8 años cuando empecé en la escuela de ajedrez de Junín (Provincia de Buenos Aires) porque soy de allá de la ciudad de Junín. Hasta el día de hoy que tengo 37 años mi vida es ajedrez y más ajedrez; estoy muy contento y feliz de hacer lo que me gusta”, remarcó Flores.

“Me reconforta mucho colaborar”

En relación a su participación en dos ediciones del Torneo Todos por ISabella Ocampo, Flores resaltó que “hay muchos torneos con el ajedrez online, que hoy es furor, ya lo era previo a la pandemia, pero ahora mucho más y uno recibe invitaciones todo el tiempo para jugar distintos tipos de torneos. Creo que este torneo en beneficio de Isabella y su familia es una situación muy especial que me llegó muy de cerca, porque tengo hijos chicos, uno de 11 años y otro de 5 años, y me imagino la situación desesperada que están pasando los padres y de alguna manera con lo fácil que me resulta a mí el poder colaborar en este caso, es muy sencillo; no representa casi ningún esfuerzo y sentir que eso sirva para poder ayudar a Isabella me reconforta mucho, porque es una causa muy noble; y esperamos que esto se resuelva rápidamente y de manera favorable”.

En relación a su vida deportiva, el ajedrecista explicó como llego al título de Gran Maestro (GM) y dijo que “los títulos en ajedrez se cumplen a través de etapas y normas; generalmente son tres normas para llegar al título de Gran Maestro y también de Maestro Internacional. En mi caso conseguí el título de Maestro Internacional, relativamente rápido, aproximadamente a los 18 años ya había cumplido con esos requisitos, pero para llegar a GM me costó un poco más. Estuve muy cerca en muchos torneos, pero lo concreté en el 2008 cuando tenía 25 años con la última norma que fue en un torneo en México, un iberoamericano, que se jugó en mitad en México y mitad en España y ahí conseguí el útimo pase para poder ser GM”.

Al ser consultado sobre si participó de alguna competencia en Catamarca, Flores recordó que “estuve en Catamarca en una sola ocasión, en el año 2007 en un torneo, fue en San Fernando”.

Pink Floyd su banda

Flores en su foto de perfil de WhatsApp, tiene una foto de una gran banda legendaria y dijo que “es en referencia a un disco de Pink Floyd que se llama Animals que es el disco que más me gusta de Pink Floyd que es mi banda favorita y de hecho mi nick en la página donde se juegan los torneos lichess.com es “Pigsonthewing” que es una de las canciones de ese disco”.

Profesor

Asimismo, el Gran Maestro, señaló que “tengo varios alumnos, me dedico no solo a jugar, en estos últimos meses por no poder jugar y competir en torneos donde tengan premiación, me dedico a esto porque es difícil vivir solamente de la competencia. El viernes tengo una especie de academia virtual que se llama Ajedrez Latino junto a dos colegas el GM Andrés Rodríguez y el Maestro Internacional Jorge Rosito y estamos haciendo varias cosas a parte de dar clases; damos transmisiones y torneos, con esta modalidad online”.

Al ser consultado si es rentable vivir de la competencia, Flores remarcó que “es muy poco, creo que no más de 50 pueden vivir de la competencia, pero la gran mayoría de los casos todos se dedican a la enseñanza y compartir conocimientos, porque no da otra forma para sustentarse. Vivir solo de jugar es prácticamente imposible”.

Sus referentes

El Gran Maestro argentino, tiene dos referentes a nivel internacional: uno es Magnus Carlsen el noruego número uno del mundo, ya que “en particular me resulta muy inspirador su estilo de jugo, su búsqueda de la victoria siempre, en otra época fue Kaspárov (Garry) quien coincidió su mejor momento con mi periodo de formación en el ajedrez, que tiene un estilo muy agresivo”.

El triunfo más difícil

El deportista argentino indicó que “el partido más complicado que haya ganado fueron muchísimos, ganar siempre pasa por muchas dificultadas. Recuerdo a una partida crítica que fue en una abierto en Dubái, en el 2018, que fue la última ronda y me permitió ganar un torneo realmente inesperado. Pase por varias situaciones donde la partida estaba mejor, después peor y después para ganar y terminó con un resultado favorable para mí que me dio el título que fue contra un GM indio Ganguly (Surya)”.

“Hoy pierdo partidas prácticamente todos los días, porque juego online y es normal que eso pase, el último torneo pensado fue uno de los torneos más fuerte de Argentina que se juega en diciembre el Memorial Zmetan Giardelli en Buenos Aires, en el Palacio de Aguas de Obras Sanitarias y que perdí”.

Empate a Kaspárov con 14 años

El ajedrecista recordó uno de sus experiencias de juego, y dijo que “se me viene el recuerdo cuando era chico con 14 años y vivía en Junín, donde crecí. Un domingo me despertó mi papa y me preguntó si quería ir a Buenos Aires que Kaspárov iba a dar una simultánea, por lo que hicimos un viaje rápido de 260 kilómetros y tuve la posibilidad de jugar contra Kaspárov, que era mi ídolo absoluto, y tuve un buen desenlace y logre empatar. El tipo no estaba para nada feliz con ese resultado, se le notaba y la anote en una servilleta de papel que después me la firmó; me quedó muy grabado”.

Ajedrez, mi vida

“El ajedrez ocupa una gran parte de mi vida, tengo familia hijos, estoy casado. Me acompañó desde siempre, se apoderó de mi vida y he viajado a muchos torneos. Es lo que elegí hacer, es mi trabajo y me gusta hacerlo”, aseguró orgulloso.

Para finalizar, Diego Flores, el Gran Maestro argentino, dejó un mensaje y dijo que “como mensaje el ajedrez es una disciplina maravillosa, estoy seguro que no le hace mal a nadie y es una actividad muy sana que se complementa muy bien con otras actividades deportivas más físicas. El ajedrez la mayor manera de disfrutarlo es como tenerlo como una actividad complementaria para la vida. Es muy gratificante, sobre todo en esta era de pantallas el ajedrez es una alternativa sobre todo para chicos que están más absorbidos por esto. En la vida normal el ajedrez puede ser una herramienta para chicos para que lo conozcan que les puede gustar y les puede ayudar”.