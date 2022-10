Guadalupe Díaz logró la primera medalla para Catamarca en los Juegos Evita

La delegación catamarqueña de jóvenes deportistas que se encuentran participando de los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata ya tiene su primera presea.

Este martes iniciaron las actividades deportivas, y Guadalupe Díaz fue quien abrió el medallero logrando conseguir bronce en los 500 metros de ciclismo Femenino Sub 16.

La competencia se disputó en Punta Mogoles, donde Díaz se subió al podio dándole el primer gran festejo a la delegación de más de 800 atletas que coordina la Dirección Provincial de Deporte Social de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

Por otro lado, respecto a otras actuaciones de los atletas catamarqueños, fue la disciplina Básquet la que contó con más actividad en sus diferentes variantes, logrando buenos resultados. En el Masculino 5x5 Sub 17, los catamarqueños derrotaron por 74-53 a La Pampa, mientras que el Femenino 5x5 Sub 15 venció a Neuquén por 50-35.

También tuvieron su debut el Femenino 3x3 en Sub 14 y Sub 16; Femenino 5x5 Sub 17; y Masculino 5x5 Sub 16, y 3x3 Sub 14 y Sub 16, aunque no pudieron celebrar en el comienzo pero tendrán su revancha en los siguientes encuentros.

Mientras tanto, por el lado del Voley, lograron victorias los equipos del Femenino Sub 17 (2-0 ante Santa Cruz) y el Masculino Sub 15 (2-0 a Chaco). Sin embargo, en el Masculino Sub 17 no pudieron hacer frente a Mendoza.

En Voley Playa también celebraron 2-0 ante Corrientes.

En tanto el Futsal Femenino Sub 16 le ganó 2-1 a Santiago del Estero y Hockey Femenino Sub 14 superó por 2-0 a La Rioja.

En Ajedrez, por otro lado, durante la mañana de este martes se desarrollaron las primeras partidas con buenos resultados parciales en la clasificación individual, mientras que por la tarde, será el turno de la competencia por equipos.

También tuvieron su debut Handball Playa Femenino Sub 16, Bádminton (Single y parejas), Tenis de Mesa Masculino Sub 14, Fútbol Mixto, Hockey Masculino Sub 14 y Rugby Femenino.