Guía para viajar al Mundial de Qatar: ¿a cuánto los pasajes y las entradas?

Viajar al Mundial de Qatar 2022 que se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre será para bolsillos VIP. Un presupuesto básico para ver un solo partido será de 3100 dólares (a la cotización de hoy, unos 620 mil pesos) entre pasaje, entrada y alojamiento.

Tras la clasificación de la Selección argentina de Lionel Messi a la próxima cita máxima del fútbol, se dispararon las búsquedas para presupuestar vuelos. Nadie quiere perderse la Copa del Mundo que será la quinta que juegue La Pulga y, tal vez, la última.

Hoja de ruta para estar en Qatar 2022

El primer dato que hay que conocer es que las líneas aéreas de Qatar no volvieron a operar en la Argentina desde la parálisis por la pandemia. Antes, los vuelos salían desde Ezeiza con destino directo a Doha por un valor de 1700 dólares.

Los operadores consultados estiman que ahora, con el Mundial a la vista, los mismos ascenderán a los 2 mil dólares y esperan que el Gobierno Nacional habilite a las aerolíneas para el próximo año.

Así, de volver a operar tales vuelos en la Argentina, se podrá llegar a Qatar de manera directa. De lo contrario, las opciones son dos: un vuelo de Buenos Aires a San Pablo y de ahí a Doha u otro desde Buenos Aires con escala en Europa y de allí a Doha, lo que encarece el presupuesto inicial en uno 500 dólares.

Qué documentos se necesitan para ir al Mundial de Qatar 2022

Además de la identificación habitual del DNU, no se necesita visa para estar en Qatar pero sí un pasaporte con seis meses de vigencia hacia adelante (para evitar su vencimiento durante la estadía).

Mundial de Qatar 2022: costo de las entradas

Según lo informado por la FIFA, la entrada más básica para un partido tiene un valor inicial de 950 dólares (sin IVA) para la primera fase. Mientras tanto, un ticket para las llaves de semifinales o incluso final, comienza en los 9100 dólares por persona.

Cecilia Zanconi, de la agencia City & Beach, informó en radio La Red que "en Argentina habrá solo dos agencias oficiales habilitadas para la venta de paquetes".

Entradas para el Mundial de Qatart 2022, desde 950 dólares (FIFA).

Qatar 2022: capacidad de alojamiento en el Mundial

Qatar es un país con una superficie de poco más de 11 mil kilómetros cuadrados. La Argentina, por su parte, tiene 2,78 millones de kilómetros cuadrados. La comparación es necesaria para entender por qué el alojamiento será una de los objetivos más difíciles de conseguir.

Si bien hay suficiente, habida cuenta de que se han construido hoteles e incluso otros permanecen en etapa de construcción, el territorio hace que la capacidad sea reducida. Se informó que habrá refuerzo de alojamientos en cruceros (con capacidades que van desde los 3 mil a las 5 mil huéspedes).

Costos de alojamiento en Qatar para el Mundial

El Gobierno de Qatar convocó a la población a proponer ideas para mejorar la estadía de los visitantes durante el Mundial, en lo posible desde la reducción de los costos de alojamiento.

Los hoteles son en su mayoría de cuatro y cinco estrellas y, para tener una idea base de cuánto sale, vale mencionar que un paquete de ocho noches en uno de estos recintos tiene un precio base de 5 mil dólares por persona (ese tiempo permitiría ver un solo partido del Mundial y no se contempla el valor de la entrada).

Los hoteles incluyen en sus presupuestos el servicio de traslado, asistencia al viajero y ponen a disposición un un coordinador que está en el lugar durante la estadía para acompañar al huésped.

Hay una línea muy reducida de hoteles de tres estrellas que se cotizan en 100 dólares la noche. En el país, sin embargo, se estudia la posibilidad de ofrecer para el tiempo del Mundial opciones más baratas, del estilo hostel, pero esto aún no fue confirmado.

Mundial de Qatar 2022: el programa Host a Fan, una opción para tener en cuenta

Es una programa para que la gente local pueda recibir extranjeros. Los habitantes de Qatar se inscriben de manera gratuita y puede hospedar a los visitante. "Se trata de dar la más cálida bienvenida y mostrar lo mejor de nuestra nación. Y cuando eres anfitrión de un fan, te conviertes en miembro del equipo de Qatar", informa la página oficial del país. A través del sitio web https://www.hostafan.qa/ se puede acceder a la información del programa.

Así como la escasa superficie de Qatar puede volverse en contra para, por ejemplo, disponer de oferta de alojamiento, se vuelve una ventaja a la hora de trasladarse en el país y reduce los costos. El estadio más lejano del centro de Doha se encuentra a solo 53 kilómetros.

Desde el país anfitrión recomiendan que la gente no vaya por su cuenta y que lo haga con al menos el alojamiento reservado ya que, de lo contrario, no se les permitiría el ingreso.

En 2020 se inauguró el metro que recorre todo el país y llega a todos los estadios. Desde la estación de metro hasta los recintos habrá colectivos gratuitos para ir y venir de los estadios y regresar a las estaciones de subte.

Cuánto sale comer en Qatar

Hay para (casi) todos los bolsillos. Los espacios de lujo ofrecen platos de hasta 300 dólares, pero eso es para unos pocos. Un presupuesto medio necesitará de al menos 20 dólares para acceder a un plato básico (pasta, bebida y postre). ¿Hay más barato? Sí. Un sandwich o shawarma se consiguen por alrededor de 4 dólares uno u otro.

Alcohol en los estadios de Qatar 2022

Estará permitido en las zonas aledañas a los recintos y hasta los anillos de los recintos, no así en la zona específica de los espectadores que verán los partidos. Alchohol en las tribunas, no.

Alcohol en la ciudad de Qatar y vida nocturna

La mayoría de los bares, restaurantes y discos están dentro de los hoteles y están habilitados para la venta de alcohol solo los que tienen licencia para tal fin. Los que están en los shopping o calles peatonales no venden alcohol porque no están habilitados. Cualquier residente y/o extranjero puede ingresar a los mencionados espacios.

En Qatar no hay "permitidos": el que no cumple las reglas va a la cárcel

Los residentes tienen tan claro lo que se puede y lo que no en el país, que no se les pasa por la cabeza transgredir las reglas. Saben que el riesgo es la cárcel. La policía, que prácticamente no se ve por las calles porque casi nadie osa con hacer lo indebido, en caso de ser necesario da una advertencia y, de continuar la persona fuera de lo permitido, lo lleva a la cárcel.

Comunicación en Qatar: las llamadas y videollamadas por WhatsApp están bloqueadas

Es una acción de las compañías de telefonía del país, que venden esas opciones de comunicación en paquetes aparte debido a la gran cantidad de población extranjera que reside en el lugar. Para llamar por WhatsApp hay que bajarse una VPN (es una red privada virtual de ordenadores que permite una extensión segura de la red de área local sobre una red pública o no controlada como Internet).

Esa tecnología toma la señal de internet de otro país y permite su uso sin restricción de la señal. Otras redes sociales como Skype o Zoom funcionan libremente. Los argentinos que vayan al Mundial de Qatar 2022 deberán bajarse la App que le permita tener la mencionada VPN para el cas de que quieran hacer llamadas o videollamadas por WhatsApp.