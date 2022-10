Guillermo Vilas reapareció en una foto familiar que emociona

Guillermo Vilas es considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Ganador de 62 títulos del circuito ATP, entre ellos cuatro de Grand Slam, el argentino se recluyó en los últimos tiempos en la intimidad junto a su familia en su residencia en el Principado de Mónaco debido a un problema de salud que atraviesa hace ya un tiempo.

Hace unos días, Vilas reapareció en una imagen que publicó Phiangphathu Khumueang, su esposa, en la que se lo puede ver dándole un beso en la frente a su hija Landinlao, de 12 años. En la misma foto partida que subió la mujer oriunda de Tailandia, se la puede ver a ella misma recibiendo un saludo de parte de Guillermo Junior (5 años), el último hijo que tuvo la pareja.

Hay que recordar que luego de su unión matrimonial, Guillermo y su esposa tuvieron cuatro hijos: Andanin, la mayor de 18 años, e Intila, de 11, sumado a los otros dos mencionados.

La publicación llamó la atención de los seguidores de la tailandesa, ya que no es costumbre subir imágenes de Vilas en los últimos tiempos, sobre todo cuando se acrecentaron rumores sobre la enfermedad neurológica con signos cada vez más evidentes de un deterioro cognitivo que motivó las esporádicas apariciones en público la histórica raqueta argentina.

El pasado 17 de agosto, cuando se celebró el cumpleaños número 70 de Willy, la familia mostró varias imágenes de ellos junto a una torta de festejo y un mensaje que acompañó las postales de Phiang y sus cuatro hijos: “Nosotros amamos ganar”, citó el posteo en las redes sociales, una clásica frase que repitió Vilas a lo largo de su grandiosa trayectoria.

La familia de Vilas cuando festejó los 70 años de Willy (@phiang_vilas)

Las muestras de cariño y emoción por el momento que atraviesa Vilas aparecen cada vez que alguien lo recuerda. Algo de eso ocurrió hace tiempo atrás cuando otro ex jugador del circuito como José Luis Clerc se emocionó hasta las lágrimas al recordarlo en un programa de TV.

“Me mueve mucho, disculpen. Hice toda mi carrera con él. Es doloroso lo que está viviendo Guillermo”, señaló Batata después de que Juana Viale le preguntó cómo estaba Vilas en la mesa de los almuerzos del domingo que se emiten por Canal 13. “Hace mucho estaba en Roland Garros y me fui a su academia de tenis en Mallorca. Me mandó un Whatsapp y me dijo: 'Batata, estoy un poco enfermo'”, recordó el comentarista de tenis en la señal ESPN.

“Es muy duro hablar de él. A mí me emociona mucho, él se portó muy bien con un tema personal, familiar y para mí eso borró todo: borró la competencia y los malos momentos”, agregó Clerc, visiblemente afectado por el presente que atraviesa su histórico rival en la cancha.”Yo hice toda mi carrera con él. No digo que gracias a él jugué al tenis, pero él fue mejor que yo y abarcó toda la presión, sobre todo cuando veníamos a jugar a Argentina, y yo era el que lo acompañaba. Lo extraño mucho, lo quiero, lo adoro y sufro mucho”, concluyó.