Hugo Ibarra hizo autocrítica por el flojo momento de Boca: Me preocupa todo el equipo

El director técnico de Boca, Hugo Ibarra, habló tras la derrota ante Talleres por la fecha 3 de la Liga Profesional 2023 y fue autocrítico con la situación del equipo: “Me preocupa prácticamente todo”.

El exfutbolista habló luego del entrenamiento en el predio de Ezeiza y ya piensa en el partido ante Platense por la cuarta fecha de la Liga. El encuentro será este domingo a las 19.15 en la Bombonera.

El DT habló sobre el trabajo del equipo: “Hay entrenamientos que lo hacemos muy bien y a veces no se lleva a cabo en los partidos, pero también porque tiene que ver el rival”.

Ibarra recordó el primer partido del torneo local del 2023 y dijo que estaba conforme con el funcionamiento del equipo, pero marcó momentos del partido y señaló que para ganar habría que seguir con esa idea.

“Algunos minutos del partido en la Bombonera lo han hecho muy bien, sobre todo el primer tiempo y esa es la forma de poder sostenerlo también gran parte del segundo tiempo y si es todo el segundo tiempo mejor”.

Qué dijo Hugo Ibarra sobre los “pibes” de Boca

El entrenador del Xeneize hizo referencia a los jugadores más jóvenes del plantel y dijo: “Yo más que nadie conoce a los jugadores porque los he tenido en reserva, los conozco mas de chicos y a veces si me pongo a pensar a todos nos paso de poder jugar jóvenes y si a veces no rendís, te caen encima, entonces yo se en los momentos que los tengo que poner y en los momentos que yo decido van a entrar”.

Además habló sobre el posible 11 para enfrentar a Platense y, sin dar nombres. expresó que los menos experimentados del plantel de Boca jugarán: “Ya sea de titular o suplente, pero sí, en estos partidos los chicos han entrado como Zeballos, Langoni, Ezequiel también en el medio. Son jugadores que juegan muy bien y que los necesitamos a ellos y a todo el plantel”.

Qué dijo Hugo Ibarra sobre la derrota ante Talleres

El exjugador de Colón, Porto, Mónaco, Espanyol y Boca habló sobre la derrota ante Talleres y expresó: “La derrota dolió muchísimo. Sabemos perfectamente que no jugamos un buen partido, pero a veces pasan estas cosas. Y agregó: “Tengo la tranquilidad de que el equipo va a salir bien, solamente hay que tener paciencia”.