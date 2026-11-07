Huracán dio el golpe y amargó a Argentinos Juniors

Argentinos Juniors perdió 2-0 como local con Huracán, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura, y no pudo quedarse con el título de Campeón de Liga.

El partido que se disputó en el estadio Diego Armando Maradona, en la Paternal, lo ganó la visita con los tantos de Oscar Cortés y Bruno Barticciotto a los 8 y 31 minutos del primer tiempo, respectivamente. Además, el "Bicho" sufrió la expulsión del defensor Franco Paredes y de su director técnico, Nicolás Diez.

Argentinos se reencontraba con su público, efervescente y expectante ante la posibilidad de un campeonato que finalmente no pudo conseguir. El encuentro comenzó con un Argentinos Juniors golpeado desde los ocho minutos, con el tanto del colombiano Oscar Cortés, que apareció por la derecha para castigar al primer palo, tras un desvío previo que descolocó al arquero local, Brayan Cortés, que nada pudo hacer.

Las malas se comenzaron a acumular: a los 14 minutos, Matías Giménez pidió el cambio por lesión; minutos más tarde, Franco Paredes fue expulsado en el equipo local por ir imprudentemente con los dos pies hacia adelante en una disputa en mitad de cancha.

El equipo dirigido por Nicolás Diez no pudo salir nunca del shock y volvió a ser golpeado a los 31 minutos de la primera parte con el segundo tanto, obra de Bruno Barticciotto, tras un centro al medio de Facundo Kalinger.

Antes del segundo gol, el entrenador del "Bicho" fue expulsado de la cancha. En el complemento, el equipo no mostró signos de reacción y se quedó a las puertas de un nuevo título que terminó siendo para Boca, que lo ganó sobre el final.

La síntesis del partido

Torneo Clausura

Zona B - fecha 16

Argentinos Juniors - Huracán

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Lucas Novelli

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Mateo Mendoza, Franco Paredes; Nicolás Oroz, Kevin Gutiérrez, Facundo Carrizo; Matías Giménez, Gastón Verón y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Huracán: Hernán Galíndez; Maximo Palazzo, Hugo Nervo, Federico Vera; Facundo Waller, Cesar Ibañez, Oscar Cortés, Facundo Kalinger, Lucas Blondel; Bruno Barticciotto. DT: Diego Martínez.

Goles en el primer tiempo: 8m. Oscar Cortés (H) y 31m. Bruno Barticciotto (H).

Goles en el segundo tiempo: .

Cambios en el primer tiempo: 14m. Tomás Molina por Matías Giménez (A) y 34m. Kevin Coronel por Kevin Gutiérrez (A).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Hernán López Muñoz por Diego Porcel (A), 16m. Leonardo Gil por Facundo Kalinger (H), 19m. Juan Bisanz por Bruno Barticciotto e Ignacio Campo por Federico Vera (H). 31. Facundo Jainikoski por Sebastián Prieto (A). 32m, Alan Alcaraz por Gastón Verón (A); 32m. Ignacio Pusseto por Jordy Caicedo; Rodrigo Fernández Cedrés por Oscar Cortés (H).

Incidencias en el primer tiempo: 26m. expulsado Franco Paredes (A) y 29m. expulsado Nicolás Diez (A).