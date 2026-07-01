Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos salen a escena en una jornada decisiva del Mundial

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 continúa este miércoles 1 de julio con una programación que promete emociones y definiciones importantes. La jornada de los 16avos de final reunirá a tres selecciones que parten como candidatas a seguir avanzando en el certamen y que intentarán confirmar ese favoritismo en partidos que definirán nuevos clasificados para los octavos de final.

Inglaterra, Bélgica y el seleccionado anfitrión, Estados Unidos, serán los principales protagonistas de un día que concentrará tres cruces de alto interés. Del otro lado estarán República Democrática del Congo, Senegal y Bosnia y Herzegovina, equipos que buscarán dar el golpe y prolongar su participación en la Copa del Mundo.

Cada encuentro tendrá un premio inmediato: el acceso a los octavos de final, donde comenzarán a perfilarse los aspirantes que seguirán en carrera por el título.

Inglaterra abre la jornada frente a República Democrática del Congo

El primer compromiso del miércoles se disputará desde las 13.00 (hora argentina), cuando Inglaterra enfrente a República Democrática del Congo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El seleccionado inglés, dirigido por Thomas Tuchel, llega a esta instancia luego de finalizar primero en su grupo, condición que lo ubica como favorito para avanzar de ronda. Enfrente tendrá a República Democrática del Congo, que intentará protagonizar una de las grandes sorpresas del campeonato eliminando a uno de los equipos que aparece entre los candidatos.

El partido podrá seguirse en vivo a través de:

DSports.

Paramount+.

El ganador de este cruce ya conoce cuál será su próximo desafío. En los octavos de final deberá enfrentarse al vencedor del partido entre México y Ecuador.

Bélgica busca extender su invicto frente a Senegal

La segunda presentación del día comenzará a las 17.00, cuando Bélgica y Senegal se enfrenten en la ciudad de Seattle. El conjunto europeo intentará hacer valer la jerarquía de sus principales figuras y prolongar una marca destacada que acompaña su actualidad deportiva: una racha invicta de 16 partidos.

Del otro lado estará Senegal, que afrontará el compromiso con el objetivo de convertirse en otra de las selecciones capaces de sorprender en esta instancia de eliminación directa y continuar avanzando en la competencia.

El encuentro será televisado por DSports.

El resultado de este partido también tendrá una incidencia directa sobre el cuadro de los octavos de final, ya que el vencedor será el próximo rival del ganador del duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

Estados Unidos cierra la jornada con la ilusión de seguir avanzando

El último encuentro del miércoles se jugará desde las 21.00, con el anfitrión Estados Unidos enfrentando a Bosnia y Herzegovina. El seleccionado estadounidense, conducido por Mauricio Pochettino, llega a esta instancia luego de convertirse en una de las grandes revelaciones de la fase de grupos, desempeño que ahora buscará ratificar en un compromiso decisivo.

Con el respaldo de jugar como local, Estados Unidos intentará mantener el nivel mostrado en la primera etapa del torneo para asegurar su presencia entre los dieciséis mejores equipos del Mundial.

Bosnia y Herzegovina, por su parte, buscará impedir el avance del anfitrión y quedarse con el último boleto que se pondrá en juego durante la jornada. El partido podrá verse en vivo por:

TyC Sports.

DSports.

Paramount+.

Quien consiga la clasificación deberá enfrentar en los octavos de final al ganador del cruce entre Bélgica y Senegal, completando así uno de los sectores del cuadro eliminatorio.

Una jornada que definirá tres nuevos clasificados

Con estos tres encuentros, el Mundial 2026 continuará definiendo el cuadro de los octavos de final, una instancia en la que cada partido adquiere un carácter decisivo debido a que una derrota significa la eliminación del torneo.

La programación del miércoles reúne a selecciones con distintos presentes, pero con un mismo objetivo: continuar en competencia y acercarse a la pelea por el título mundial. El cronograma completo de la jornada es el siguiente:

13.00: Inglaterra vs. República Democrática del Congo. Transmiten DSports y Paramount+ .

Inglaterra vs. República Democrática del Congo. Transmiten y . 17.00: Bélgica vs. Senegal. Transmite DSports .

Bélgica vs. Senegal. Transmite . 21.00: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina. Transmiten TyC Sports, DSports y Paramount+.

Con Inglaterra buscando confirmar su condición de favorita, Bélgica intentando extender su invicto de 16 partidos y Estados Unidos procurando consolidar el rendimiento que lo convirtió en una de las revelaciones de la fase de grupos, el miércoles 1 de julio ofrecerá una nueva jornada de definiciones en el Mundial 2026. Al finalizar el día, tres selecciones más habrán asegurado su lugar entre los clasificados a los octavos de final, mientras que otras tres se despedirán definitivamente del certamen.