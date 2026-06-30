Mbappé convirtió un doblete y acecha el trono de Messi

El fútbol internacional ha sido testigo de una jornada que quedará grabada en las páginas doradas de la historia de la Copa del Mundo. El delantero galo Kylian Mbappé firmó una actuación memorable este martes al marcar dos goles en la victoria por 3 a 0 de la Selección de Francia sobre Suecia. Este resultado no solo consolida el andar de su equipo, sino que desata un impacto numérico de proporciones globales en las tablas de goleadores históricos, posicionando al joven atacante europeo en la antesala de la inmortalidad deportiva y abriendo un frente de batalla directo contra el vigente monarca del fútbol mundial.

Un salto histórico en las citas mundialistas

Con las dos anotaciones convertidas ante el combinado sueco, Kylian Mbappé alcanzó la asombrosa cifra de 18 conquistas en las Copas del Mundo. Este hito le permitió superar de forma directa al atacante alemán Miroslav Klose, quien ostentaba una marca de 16 goles, para erigirse en soledad como el segundo máximo artillero de los Mundiales.

Por delante de él ya solo queda una leyenda en activo: el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, quien acumula 19 gritos sagrados en la competición. Este movimiento en el orden histórico no solo desplaza a los grandes referentes del pasado, sino que establece un presente donde la vanguardia del fútbol se disputa gol a gol.

Para comprender la magnitud de lo alcanzado por el delantero francés, es necesario repasar cómo queda configurado el selecto grupo de los máximos anotadores en la historia de este certamen:

Lionel Messi (Argentina): 19 goles

Kylian Mbappé (Francia): 18 goles

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles

Gerd Müller (Alemania): 14 goles

Just Fontaine (Francia): 13 goles

Pelé (Brasil): 12 goles

Hegemonía absoluta en el fútbol de Francia

El impacto de las estadísticas de Kylian Mbappé no se limita a la esfera global; sus registros hacia el interior de la Selección de Francia están destruyendo marcas que parecían inalcanzables. Con su doblete de este martes, llegó a los 62 goles con la camiseta del elenco galo, estirando su ventaja en la cima como el goleador histórico de "Les Bleus". Deja cada vez más atrás a su inmediato perseguidor, Olivier Giroud, quien se mantiene en la segunda posición histórica con un total de 57 conquistas.

La voracidad del atacante de 26 años reordena por completo el escalafón de los máximos artilleros del combinado nacional de Francia, una lista plagada de leyendas de distintas épocas:

Kylian Mbappé: 62 goles

Olivier Giroud: 57 goles

Thierry Henry: 51 goles

Antoine Griezmann: 44 goles

Michel Platini: 41 goles

Karim Benzema: 37 goles

David Trezeguet: 34 goles

Zinedine Zidane: 31 goles

Just Fontaine: 30 goles

Jean-Pierre Papin: 30 goles

Superando los mitos locales en Copas del Mundo

El desglose de su rendimiento en las citas planetarias también arroja una distancia abismal con respecto a sus compatriotas. Tras su última presentación, Mbappé dejó atrás definitivamente al exdelantero Just Fontaine como el francés con más tantos en los mundiales. La distancia ahora se expresa en 18 gritos para el actual referente galo contra los 13 que retiene la leyenda azul de mediados del siglo pasado.

El abismo estadístico entre la producción de la estrella contemporánea y el resto de los nombres históricos de Francia en Copas del Mundo se evidencia en la siguiente nómina técnica:

Kylian Mbappé: 18 goles

Just Fontaine: 13 goles

Thierry Henry: 6 goles

Olivier Giroud: 5 goles

Michel Platini: 5 goles

Zinedine Zidane: 5 goles

Antoine Griezmann: 44 goles (Nota del editor: acumula 4 goles en mundiales)

Raymond Kopa: 4 goles

El escenario de un duelo total

El presente certamen, desarrollado de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá 2026, se ha convertido en el ecosistema perfecto para el desarrollo de una rivalidad deportiva sin precedentes en la era moderna. En lo que va de esta competencia, Kylian Mbappé acumula 6 goles, una cifra idéntica a la que ostenta Lionel Messi, quien también suma seis conquistas. Ambos se ubican de forma estratégica un tanto por encima de su inmediato perseguidor en la tabla de anotadores del torneo, el noruego Erling Haaland, que da pelea con 5 conquistas en su cuenta personal.

Bajo este panorama, el desenlace del campeonato mundial proyecta un cierre de tintes épicos. Mbappé dará una pelea mano a mano con la "Pulga" en dos frentes simultáneos que paralizarán al planeta futbolístico: no solo se disputará el honor de ver cuál de los dos se consagra como el máximo artillero de esta copa en América del Norte, sino que se medirá si el joven delantero europeo es capaz de recortar la mínima diferencia existente y superarlo como el goleador de todos los mundiales. La mesa está servida para un desenlace histórico donde el pasado, el presente y el futuro del gol se definen en el mismo campo de juego.