Dura baja: una figura de Brasil sufrió una lesión y quedaría afuera del Mundial

El mediocampista de la selección brasileña Lucas Paquetá corre el riesgo de perderse lo que resta del Mundial 2026, tras haber sufrido una lesión muscular.

El mediocampista sufrió una dolencia en los últimos minutos del primer tiempo del partido de 16avos de final, en el que Brasil venció a Japón por 2-1 sobre el final del tiempo reglamentario, y fue reemplazado en el entretiempo.

Su dolor en el muslo izquierdo se suma a la lesión sufrida por el extremo Raphinha, que se lesionó en el muslo derecho durante la segunda fecha de la fase de grupos, por lo que el entrenador Carlo Ancelotti cuenta con menos opciones para el frente de ataque antes del encuentro ante Noruega, por los octavos de final.

Luego de comenzar su segundo Mundial jugando como titular, aunque había sido reemplazado en los cuatro partidos que disputó Brasil hasta el momento, Lucas Paquetá sufrió una lesión que lo marginará del elenco cinco veces campeón del mundo.

El futbolista se encontraba en pleno partido entre el elenco sudamericano y Japón, en los últimos minutos de la primera parte, cuando un dolor en el muslo lo hizo frenarse sobre el costado izquierdo del área y llegar al vestuario rengueando en el entretiempo.

Su salida le dio lugar al delantero Endrick, que había comenzado el certamen relegado en la consideración del entrenador italiano, aunque su entrada al partido fue positiva: el atacante del Real Madrid pudo asociarse con Vinicius Jr. en más de una ocasión y generó situaciones de riesgo, aunque tuvo algunas fallas en la finalización de las jugadas.

Tras terminar el primer tiempo en desventaja por 1-0, luego de un gran gol del volante Kaishu Sano, la "Canarinha" salió con la misma confianza en el segundo tiempo y pudo empatar el encuentro rápidamente, con un tanto de cabeza del mediocampista Casemiro, para luego remontar con el gol del delantero Gabriel Martinelli.

De cara al enfrentamiento ante Noruega, que se dará el próximo domingo 5 de julio a las 17:00 (horario argentino), Carlo Ancelotti deberá reevaluar a su plantel para determinar al reemplazante del mediocampista del Flamengo.

Con el destacado Neymar Jr. esperando en el banco, recuperado hace pocos días de un desgarro, el exentrenador del Real Madrid tendrá la posibilidad de formar un doble 9, con Igor Thiago como su centrodelantero de referencia y Endrick o Matheus Cunha como acompañantes, o incluso utilizar a ambos en conjunto, retrasando algunos metros al atacante del Manchester United para utilizarlo como enlace.

Otra opción que surge es el ingreso del extremo del Arsenal Gabriel Martinelli, que tuvo un ingreso goleador en la segunda mitad e incluso sirvió como una variante para jugar por el centro del frente de ataque.