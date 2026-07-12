Inglaterra en la mira: Scaloni inicia esta tarde la preparación de la semifinal

La clasificación a las semifinales del Mundial 2026 marcó un nuevo paso para la Selección argentina, que este domingo volverá a los entrenamientos con el objetivo de comenzar la preparación del compromiso frente a Inglaterra, previsto para el próximo miércoles. Luego de superar a Suiza en un intenso partido correspondiente a los cuartos de final, el plantel retomará la actividad con una práctica semiabierta en Kansas, donde el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni empezará a evaluar el estado físico de los futbolistas y a delinear el equipo que afrontará uno de los encuentros más importantes del certamen.

Tal como ocurrió después de cada una de las victorias obtenidas en el campeonato, la planificación contempla una práctica con trabajos diferenciados según la carga física acumulada por los jugadores durante el último compromiso. Los futbolistas que sumaron más minutos frente a Suiza realizarán una jornada de recuperación física, mientras que quienes tuvieron menor participación o no ingresaron disputarán ejercicios sobre el campo de juego con mayor intensidad.

La práctica se desarrollará durante la tarde en el Compass Minerales, el centro de entrenamiento del Sporting Kansas City, complejo que se convirtió en el lugar de trabajo y concentración del seleccionado argentino durante toda su permanencia en el Mundial.

Como parte de la rutina establecida por la organización del torneo, los primeros 15 minutos del entrenamiento serán abiertos a los medios de comunicación, aunque el horario definitivo será confirmado posteriormente.

El estado físico, uno de los principales focos

Más allá de los aspectos futbolísticos, uno de los temas centrales de la jornada será la evaluación física del plantel, luego de un partido de gran desgaste que necesitó tiempo suplementario para definir al clasificado.

El cuerpo técnico analizará especialmente la recuperación de los jugadores que acumulan una importante carga de minutos en los últimos compromisos del certamen, teniendo en cuenta que el equipo viene de afrontar dos encuentros de 120 minutos de duración. A ese esfuerzo físico se suma también la carga emocional que significaron los tres encuentros de eliminación directa disputados por la Selección frente a:

Cabo Verde.

Egipto.

Suiza.

La intención del cuerpo técnico será iniciar cuanto antes el proceso de recuperación para llegar en las mejores condiciones posibles al duelo ante los ingleses.

Las situaciones de Romero y Paredes

Dentro del seguimiento físico aparecen dos nombres que generaron atención durante el encuentro frente a Suiza. Uno de ellos es Cristian "Cuti" Romero, quien debió abandonar el campo de juego luego de volver a sentir calambres. En su lugar ingresó Nicolás Otamendi, recientemente incorporado a River Plate.

La otra situación correspondió a Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, quien evidenció un importante desgaste físico y ya no podía continuar debido al cansancio y la fatiga acumulados. Cuando restaban diez minutos para el final del encuentro, Lionel Scaloni decidió reemplazarlo por el Flaco López.

Según la planificación prevista por el cuerpo técnico, ambos futbolistas estarán disponibles para disputar la semifinal frente al conjunto dirigido por Thomas Tuchel.

La agenda rumbo a la semifinal

La preparación no finalizará con la práctica de este domingo. El cronograma continuará durante los próximos días con una agenda cuidadosamente organizada. Este lunes, el plantel volverá a entrenarse en Kansas antes de emprender viaje hacia Atlanta, ciudad donde se disputará el compromiso correspondiente a las semifinales del Mundial.

El martes será una jornada con múltiples actividades. De acuerdo con el reglamento de la FIFA, correspondiente al denominado día -1, la Selección realizará una nueva práctica abierta para la prensa durante sus primeros 15 minutos.

Antes del entrenamiento, tres jugadores elegidos brindarán declaraciones en la zona mixta. Como novedad organizativa, debido a la elevada demanda registrada por los medios durante la previa del encuentro frente a Suiza, la prensa deberá acreditarse mediante la aplicación oficial de la FIFA para poder acceder al contacto con los futbolistas.

Messi anticipa un duelo especial

Mientras el plantel comienza a enfocarse en el próximo desafío, Lionel Messi también dejó sus sensaciones sobre el compromiso que se avecina y destacó el significado que tendrá enfrentar a Inglaterra en una instancia decisiva del campeonato."Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia. En lo personal, es la primera vez que voy a jugar contra ellos. Jugué contra todos, menos contra Inglaterra. Así que va a ser lindo también por ese lado y quiero vivirlo como lo que es, una semifinal de Copa del Mundo contra una gran selección y como decía recién, intentar de llegar de la mejor manera para volver a competir".

Con el plantel completo a disposición y tres jornadas por delante para ultimar detalles, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico iniciarán desde este domingo una nueva etapa de trabajo. El objetivo inmediato será preparar el clásico frente a Inglaterra, un compromiso que definirá uno de los finalistas del Mundial 2026 y para el cual la Selección argentina buscará llegar con todos sus futbolistas en las mejores condiciones físicas y futbolísticas posibles.