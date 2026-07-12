Qué le pasó a Messi en el ojo: el 10 recibió atención en medio del partido

En un encuentro que ya se presentaba como uno de los más exigentes para la Selección Argentina, una de las imágenes que mayor preocupación generó fue la protagonizada por Lionel Messi, quien debió ser atendido por el cuerpo médico tras sufrir un golpe en el ojo derecho durante el segundo tiempo del partido frente a Suiza.

La situación se produjo en un contexto de máxima tensión para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Recién había llegado el empate del seleccionado europeo y el desarrollo del partido atravesaba un momento de incertidumbre, con un escenario marcado por la confusión y la intensidad propia de una instancia decisiva del Mundial.

Fue precisamente durante una de las pausas de hidratación cuando el capitán argentino solicitó la asistencia médica, generando preocupación tanto dentro del campo de juego como en el banco de suplentes.

El golpe que obligó a intervenir al cuerpo médico

El inconveniente físico de Messi tuvo origen en una acción de juego protagonizada junto al futbolista suizo Granit Xhaka. Según se informó, el capitán argentino recibió un golpe durante ese cruce que terminó provocándole un corte en el párpado del ojo derecho.

La lesión ocasionó un sangrado visible que inmediatamente despertó la preocupación del propio futbolista, quien decidió pedir la presencia del cuerpo médico de la Selección. La asistencia estuvo encabezada por el doctor Daniel Martínez, integrante del equipo médico argentino, quien intervino para atender la lesión sufrida por el número diez.

La escena fue una de las más comentadas del segundo tiempo debido a la importancia del jugador y al momento en que ocurrió el incidente, cuando el desarrollo del partido ya era especialmente complejo para la Argentina.

La preocupación se trasladó al banco de Scaloni

La atención médica a Messi no pasó inadvertida para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Mientras el equipo atravesaba un tramo complicado del encuentro frente a Suiza, la necesidad de asistir al capitán incrementó la preocupación dentro del banco argentino.

La imagen del futbolista con sangre en el párpado derecho generó incertidumbre acerca de su estado físico y sobre la posibilidad de que pudiera continuar disputando el encuentro.

La situación se produjo en medio de un partido en el que la Selección ya sufría desde el aspecto futbolístico y emocional, luego de que el conjunto europeo consiguiera igualar el marcador.

La intervención médica

La pausa de hidratación permitió que el cuerpo médico trabajara sobre la lesión sin necesidad de retirar al futbolista del partido. Durante esos minutos, el doctor Daniel Martínez realizó las curaciones necesarias sobre la zona afectada para controlar el sangrado provocado por el corte.

La asistencia médica tuvo como objetivo permitir que Messi pudiera continuar en condiciones el resto del encuentro.

El episodio representó uno de los momentos de mayor incertidumbre del segundo tiempo, debido a que involucró al principal referente futbolístico del seleccionado argentino.

Messi pudo continuar sin inconvenientes

A pesar del golpe recibido y del corte sufrido en el párpado derecho, la situación no derivó en una lesión que comprometiera la continuidad del capitán. Una vez finalizada la atención médica y luego de que el cuerpo sanitario completara las curaciones correspondientes, Lionel Messi regresó al juego y pudo continuar disputando el partido sin inconvenientes.

De esa manera, el imprevisto físico quedó controlado y no fue necesario realizar una sustitución.

La continuidad del número diez llevó tranquilidad tanto al cuerpo técnico como al resto del plantel en un momento especialmente delicado del encuentro.

Una imagen que marcó el segundo tiempo

Más allá del desarrollo futbolístico, la atención médica a Messi se convirtió en una de las escenas más significativas del segundo tiempo.

El episodio reunió varios factores que potenciaron la preocupación: el reciente empate de Suiza, la exigencia física del partido, la necesidad de detener el juego durante la pausa de hidratación y la imagen del capitán argentino siendo asistido por una lesión en una zona sensible como el ojo derecho.

Aunque el incidente generó alarma inicial, la rápida intervención del cuerpo médico permitió resolver la situación sin mayores consecuencias para el futbolista.