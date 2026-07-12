Inglaterra, el próximo desafío de Argentina: fortalezas y debilidades

La Selección argentina ya conoce al rival que deberá superar para seguir soñando con la conquista del Mundial. Luego de que Inglaterra derrotara 2-1 a Noruega, el seleccionado británico obtuvo el pasaje a las semifinales y se medirá con el equipo dirigido por Lionel Scaloni el próximo miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un encuentro que definirá a uno de los finalistas del torneo.

El conjunto inglés afronta esta instancia respaldado por una generación de futbolistas que busca terminar con una prolongada sequía sin títulos mundiales. Con una propuesta futbolística agresiva y moderna, el equipo representa un desafío que exigirá un análisis detallado por parte del cuerpo técnico argentino.

Un estilo basado en la intensidad y la presión

La principal característica de Inglaterra es su apuesta por un fútbol de alta intensidad. El seleccionado procura trasladar al escenario internacional el ritmo que distingue a la Premier League, utilizando una presión alta como herramienta para recuperar rápidamente el balón y condicionar la salida de los rivales desde sus propios campos.

Con la posesión, el equipo exhibe una estructura dinámica y flexible. La constante rotación de los volantes creativos y de los extremos busca romper las referencias defensivas del adversario, privilegiando una circulación agresiva de la pelota y una importante cantidad de futbolistas involucrados en cada ataque.

Esta propuesta ofensiva convierte a Inglaterra en un equipo que intenta dominar el desarrollo del partido desde la iniciativa y la intensidad.

Las principales fortalezas

El conjunto europeo llega a las semifinales con futbolistas capaces de marcar diferencias en distintos sectores del campo.

Entre sus principales fortalezas aparecen:

Harry Kane , capitán del equipo y referencia ofensiva, no solo se destaca por su capacidad goleadora, sino también por retrasarse algunos metros para asociarse con los mediocampistas y participar en la construcción del juego como asistidor.

, capitán del equipo y referencia ofensiva, no solo se destaca por su capacidad goleadora, sino también por retrasarse algunos metros para asociarse con los mediocampistas y participar en la construcción del juego como asistidor. Jude Bellingham , considerado el corazón futbolístico del equipo, sobresale por su despliegue físico, su capacidad para llegar al área rival desde la segunda línea y su jerarquía técnica.

, considerado el corazón futbolístico del equipo, sobresale por su despliegue físico, su capacidad para llegar al área rival desde la segunda línea y su jerarquía técnica. El equilibrio del mediocampo , sostenido por un volante de características defensivas encargado de las recuperaciones, las intercepciones y la distribución del balón bajo presión.

, sostenido por un volante de características defensivas encargado de las recuperaciones, las intercepciones y la distribución del balón bajo presión. La pelota parada, una de las armas históricas del seleccionado británico. Inglaterra muestra una gran fortaleza en córners y tiros libres laterales, situaciones que aprovecha con precisión y potencia.

Estos recursos convierten al conjunto europeo en un rival capaz de resolver partidos tanto mediante el juego asociado como a través de acciones de estrategia.

Los aspectos que Argentina puede aprovechar

A pesar de su rendimiento, el esquema inglés también presenta puntos vulnerables que pueden ser aprovechados por la Selección argentina.

La principal debilidad surge precisamente de su vocación ofensiva. La presión alta y la constante proyección de varios jugadores suelen dejar espacios cuando el equipo pierde la posesión. Si Argentina consigue superar esa primera línea de presión mediante pases precisos y velocidad en las transiciones, encontrará oportunidades para desarrollar ataques de contragolpe.

Otro aspecto señalado es el comportamiento defensivo por las bandas. Cuando los laterales ingleses deben afrontar situaciones de uno contra uno, aparecen dificultades que podrían ser explotadas si la Albiceleste logra generar duelos individuales por los costados.

A esto se suma la posibilidad de presionar la salida de los defensores centrales para obligarlos a recurrir al juego largo, situación que tiende a romper el circuito habitual de posesión del conjunto británico.

Thomas Tuchel, el conductor del nuevo proyecto

El responsable del seleccionado inglés es el entrenador alemán Thomas Tuchel, quien asumió el cargo tras la salida de Gareth Southgate luego de la Eurocopa 2024.

Su llegada significó una modificación importante en la propuesta futbolística del equipo, con una búsqueda orientada hacia un planteo más agresivo y flexible desde el punto de vista táctico. El entrenador cuenta con experiencia en clubes como:

Chelsea.

PSG.

Bayern Munich.

Kane y Bellingham, las grandes figuras

La máxima referencia del seleccionado inglés continúa siendo Harry Kane, delantero y capitán del equipo, quien llega respaldado por su condición de uno de los goleadores más importantes de Europa con el Bayern de Múnich. Junto a él sobresale Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid, considerado uno de los futbolistas más completos del mundo gracias a su personalidad, despliegue físico y capacidad ofensiva.

Ambos representan las principales cartas ofensivas de un seleccionado que aspira a regresar a una final mundialista.

Un recorrido mundialista con un único título

Inglaterra disputa su 17ª Copa del Mundo. Su única consagración se produjo como anfitrión en Inglaterra 1966, cuando derrotó a Alemania en la final disputada en Wembley.

Desde entonces, el seleccionado alternó campañas destacadas con otras decepcionantes. Entre sus actuaciones recientes sobresalen:

Cuarto puesto en Rusia 2018.

Semifinales en Qatar 2022.

Un historial que suma partidos memorables

El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra constituye uno de los grandes clásicos del fútbol internacional y acumula numerosos antecedentes.

El historial general registra:

Partidos disputados: 15.

15. Victorias de Argentina: 3.

3. Victorias de Inglaterra: 6.

6. Empates: 6.

6. Goles de Argentina: 17.

17. Goles de Inglaterra: 23.

En los Mundiales, ambos seleccionados protagonizaron encuentros que quedaron marcados en la historia:

Mundial 1966: Inglaterra 1-0 Argentina.

Inglaterra 1-0 Argentina. Mundial 1986: Argentina 2-1 Inglaterra.

Argentina 2-1 Inglaterra. Mundial 1998: Argentina 2-2 Inglaterra. Argentina avanzó por penales.

Argentina 2-2 Inglaterra. Argentina avanzó por penales. Mundial 2002: Argentina 0-1 Inglaterra.

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 12 de noviembre de 2005, en un amistoso internacional que terminó con victoria inglesa por 3-2. Entre los antecedentes más recordados sobresale el encuentro de México 1986, cuando Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final con los históricos goles de Diego Maradona, conocidos como la mano de Dios y el gol del siglo.

Otro capítulo emblemático fue el de Francia 1998, cuando la Selección argentina eliminó a Inglaterra en los octavos de final tras empatar 2-2 y superar la definición por penales, un partido que también quedó marcado por la expulsión de David Beckham.

El último cruce oficial entre ambos seleccionados se produjo en el Mundial de Corea-Japón 2002, con triunfo inglés por 1-0 gracias a un penal convertido por Beckham, resultado que ahora suma un nuevo antecedente a una rivalidad que volverá a escribirse en las semifinales del Mundial.

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