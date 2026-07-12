Del "campeón invencible" a la "victoria ensangrentada": la prensa internacional sobre el triunfo argentino

La Selección argentina volvió a instalarse entre los cuatro mejores equipos del Mundial luego de vencer 3-1 a Suiza en el alargue, resultado que le permitió acceder a las semifinales, instancia en la que enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles en Atlanta por un lugar en la final.

Como ocurrió durante todo el certamen, el triunfo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni tuvo una inmediata repercusión en los principales medios internacionales. La clasificación fue analizada desde diferentes perspectivas, con enfoques que oscilaron entre el reconocimiento al espíritu competitivo del campeón del mundo, el protagonismo de Julián Álvarez, las referencias a Lionel Messi y las críticas dirigidas al arbitraje y al funcionamiento del VAR.

Las portadas de diarios de España, Inglaterra, Italia, Brasil y Alemania reflejaron las distintas interpretaciones de un encuentro que dejó tanto emociones deportivas como polémicas.

España y el protagonismo de Julián Álvarez

Los principales medios españoles dedicaron amplios espacios al triunfo argentino, aunque con enfoques diferentes. El diario Marca eligió destacar la capacidad de reacción del conjunto argentino y resumió su mirada con un título contundente: "El campeón se siente invencible".

En su análisis, el periódico madrileño sostuvo que "La campeona del mundo volvió a revivir", resaltando la fortaleza del equipo para superar los momentos más difíciles y mantenerse en carrera dentro del torneo.

Muy distinta fue la mirada del diario As, que puso el foco sobre la actuación arbitral y la intervención del VAR. Su portada estuvo encabezada por el irónico título "Mucho Araña, mucho VAR".

El periodista Aritz Gabilondo destacó la influencia de Julián Álvarez y escribió: "Tiene siete vidas Argentina, tiene un VAR que siempre lo auxilia, cuenta con una leyenda como Messi y ahora también con la Araña, el insecto que llevaba tiempo sin picar y apareció cuando más se le necesitaba".

En Barcelona, Mundo Deportivo optó por resaltar el valor simbólico de la clasificación para Lionel Messi y tituló: "Julián le regala a Messi el clásico con Inglaterra que le faltaba". El medio también apeló a una referencia emotiva hacia Diego Maradona, al señalar que desde el cielo "inventó una decisión arbitral" para que el capitán argentino pudiera volver a enfrentarse a Inglaterra en un Mundial.

Por su parte, Sport volvió a centrar su atención en Julián Álvarez y publicó: "Julián Álvarez sale al rescate con un gol de crack y habrá un Inglaterra-Argentina en semifinales", al tiempo que aseguró que el delantero "se vistió de Messi".

En Inglaterra, la polémica arbitral ocupó el centro de la escena

Mientras España priorizó el rendimiento del equipo y el protagonismo de sus figuras, los medios ingleses mostraron una mirada diferente, atravesada por la controversia arbitral.

El diario The Sun fue el más crítico y presentó su cobertura con una frase provocadora: "Argentina, con doce hombres, venció a la Suiza de diez jugadores". La publicación hizo referencia a la expulsión de Breel Embolo, quien recibió la segunda tarjeta amarilla tras una revisión del VAR por simular una infracción.

No obstante, el propio tabloide añadió una frase cargada de ironía al afirmar: "Al menos eso dirán los teóricos de la conspiración", en alusión a las discusiones generadas por esa decisión arbitral.

Una postura diferente adoptó The Guardian, que dejó en un segundo plano la polémica y puso el foco en la actuación del delantero argentino. El periódico destacó: "La genialidad de Julián Álvarez en la prórroga hunde a una Suiza con diez hombres y envía a Argentina a las semifinales", resaltando el aporte decisivo del atacante durante el tiempo suplementario.

Italia, Brasil y Alemania aportaron otras miradas

La clasificación argentina también ocupó espacios destacados en otros importantes medios europeos y sudamericanos. En Italia, La Gazzetta dello Sport realizó un análisis de tono informativo. El histórico diario sostuvo que Argentina mostró un rendimiento discreto durante buena parte del encuentro, aunque finalmente resolvió el partido en el alargue gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Desde Brasil, Lance! puso el acento en el desarrollo dramático del compromiso y tituló: "Messi se va en blanco, pero Argentina vence a Suiza en la prórroga y avanza en la Copa". En Alemania, el diario Bild eligió una imagen impactante de Lionel Messi y resumió el partido con el título "Victoria ensangrentada para Messi".

La publicación hizo referencia al corte que sufrió el capitán argentino cerca del ojo durante el desarrollo del encuentro, una imagen que acompañó su cobertura y que se convirtió en uno de los símbolos visuales del partido.