Inmenso: Gustavo Fernández se consagró campeón de dobles en el Abierto de Australia

El argentino Gustavo "Lobito" Fernández sumó este viernes un nuevo logro a su extensa y exitosa trayectoria deportiva al consagrarse campeón de dobles sobre silla de ruedas en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. El cordobés levantó el trofeo junto al japonés Tokito Oda, actual número uno del mundo en el cuadro individual, tras una actuación sólida y dominante en la final disputada en Melbourne.

La dupla integrada por Fernández y Oda se impuso con claridad por 6-2 y 6-1 ante la pareja conformada por el español Daniel Caverzaschi y el neerlandés Ruben Spaargaren, quienes habían llegado al torneo como máximos favoritos al título. El encuentro tuvo una duración de una hora y cinco minutos y se desarrolló en el Kia Arena, uno de los escenarios principales del certamen.

La consagración significó un hito especial para el argentino, ya que se trató de su primer título de dobles en el Abierto de Australia, luego de haber alcanzado las semifinales en siete de sus nueve participaciones anteriores en este Grand Slam. El logro representa, además, un premio a la constancia y la perseverancia de uno de los máximos referentes históricos del tenis adaptado a nivel mundial.

La jornada en el Kia Arena había comenzado con un sabor agridulce para Fernández. Horas antes de la final de dobles, el cordobés había caído ante su propio compañero de dupla, Tokito Oda, en una de las semifinales del cuadro individual, por 6-1 y 7-6 (2). A pesar de ese resultado, Fernández logró rápidamente dar vuelta la página y mostró un altísimo nivel en el partido decisivo de dobles.

En la final, la superioridad de Fernández y Oda fue evidente desde el inicio. Con un juego agresivo, precisión en los golpes y una excelente coordinación en la cancha, la dupla dominó a sus rivales y no les dio margen para reaccionar. El primer set se resolvió con un claro 6-2, mientras que en el segundo parcial el dominio fue aún mayor, cerrando el encuentro con un contundente 6-1.

Para Fernández, este título representa un nuevo capítulo destacado en una carrera plagada de éxitos. En el plano individual, el argentino es dos veces campeón del Abierto de Australia, trofeo que levantó en las ediciones de 2017 y 2019, consolidándose como uno de los grandes nombres del circuito internacional de tenis sobre silla de ruedas. En esta edición, sin embargo, no pudo alcanzar la final y se quedó a las puertas de su tercer título en Melbourne.

Más allá de ese traspié en singles, el campeonato en dobles ratifica la vigencia competitiva del tenista cordobés y su capacidad para reinventarse y seguir compitiendo al más alto nivel. La asociación con Tokito Oda, uno de los jugadores más destacados de la actualidad, resultó clave para alcanzar la consagración y dejó una imagen de alto impacto en el certamen australiano.

El triunfo también adquiere un valor simbólico para el deporte argentino, ya que Fernández continúa siendo un referente indiscutido del tenis adaptado, inspirando a nuevas generaciones y manteniendo a la Argentina en lo más alto de la competencia internacional.

Con este nuevo título en su palmarés, Gustavo Fernández vuelve a confirmar su lugar entre los grandes del tenis sobre silla de ruedas y demuestra que, a fuerza de talento, esfuerzo y experiencia, sigue siendo protagonista en los escenarios más importantes del mundo.