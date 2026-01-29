Scaloni avanza con la lista para la Finalissima y el Mundial 2026 y se reaviva la pelea por el arco argentino

Lionel Scaloni ya comenzó a trabajar en el armado de la lista de jugadores que convocará para la Finalissima y el Mundial 2026. En ese marco, el entrenador de la Selección argentina mantuvo un encuentro con Diego Simeone en Madrid y luego compartió una cena con integrantes del plantel del Atlético de Madrid, una imagen que rápidamente despertó interrogantes sobre futuras citaciones.

Este jueves, Scaloni visitó la ciudad deportiva del conjunto madrileño, donde dialogó con el Cholo Simeone y sus colaboradores Gustavo López y Nelson Vivas. Horas más tarde, trascendió una imagen del DT de la Albiceleste cenando junto a Walter Samuel, el preparador físico Luis Martín y varios futbolistas del club español.

Entre los jugadores presentes estuvieron Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada y Juan Musso. Los tres primeros forman parte habitual de las convocatorias de Scaloni, mientras que la principal incógnita gira en torno al arquero, quien podría volver a meterse en la consideración del cuerpo técnico.

También habían sido invitados Giuliano Simeone y Nahuel Molina, aunque ambos se ausentaron. El hijo del entrenador del Atlético se encuentra enfermo y no pudo disputar el último partido de su equipo en la Champions League, mientras que el lateral derecho fue padre recientemente.

La cena de Scaloni junto a sus ayudantes y otros jugadores de la Selección. (Foto: IG @demariarestaurante)

La disputa por el tercer arquero rumbo al Mundial 2026

El arco de la Selección argentina parece tener dos nombres definidos de cara a la Finalissima y el Mundial: Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli. Sin embargo, el puesto de tercer arquero permanece abierto y con varios aspirantes.

En esa competencia aparecen Walter Benítez y Facundo Cambeses, mientras que Juan Musso no figuraba entre las principales opciones. El exarquero de Racing, que supo integrar convocatorias anteriores, perdió terreno en los últimos llamados y podría convertirse en una sorpresa si vuelve a ser citado por Scaloni.

En ese sentido, el propio entrenador explicó recientemente su intención de dialogar con los futbolistas. "Tengo intención de hablar con la mayoría de los chicos para darles nuestra perspectiva. Sobre todo porque faltan seis meses, decirles qué falta y qué no. Es importante para lo que viene", señaló en una entrevista brindada a AFA Estudio a comienzos de año.

Agenda confirmada de la Selección argentina

Argentina vs España - Finalissima - Viernes 27 de marzo - 15 hs

Argentina vs Qatar - Amistoso - Martes 31 de marzo - Horario a confirmar

Argentina vs Argelia - Mundial - 16 de junio - 22 hs

Argentina vs Austria - Mundial - 22 de junio - 14 hs

Argentina vs Jordania - Mundial - 27 de junio - 23 hs

Todos los partidos se disputarán en horario argentino.