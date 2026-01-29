Un jugador argentino cambia de club con la mira puesta en el Mundial 2026: entérate de quién se trata

La carrera de Guido Rodríguez ha tomado un rumbo estratégico en busca de la competitividad necesaria para vestir nuevamente la camiseta albiceleste. Tras su paso por el West Ham de Inglaterra, el volante central de 31 años ha sellado su llegada al Valencia, marcando su regreso al fútbol español donde previamente brilló en el Betis entre 2020 y 2024. Este cambio de aires no es casual: el futbolista surgido de River entiende que su desempeño en un club con la exigencia del Valencia es la llave maestra para volver a entrar en el radar del cuerpo técnico nacional.

Respecto a este nuevo desafío, el jugador manifestó que si le salen las cosas bien a nivel individual y al club, eso traería consigo la posibilidad de volver. A pesar de reconocer que estar en la Selección es una tarea sumamente difícil por el nivel de exigencia, lo que Rodríguez piensa en el corto plazo son los partidos importantes que deberá afrontar con el conjunto "Che", con la cabeza puesta en sumar y tratar de mirar para arriba en la tabla de posiciones.

Guido Rodríguez no es un nombre ajeno al éxito rotundo del ciclo de Lionel Scaloni. Fue una pieza fundamental en el proceso previo a la consagración en Qatar 2022, donde se coronó campeón mundial. Durante aquel certamen, tuvo una participación destacada al ser titular en el trascendental partido de la fase de grupos frente a México, disputando un total de 56 minutos antes de ser reemplazado por Enzo Fernández, quien sería el autor del segundo tanto en ese encuentro clave.

Sin embargo, tras la gloria mundialista, el jugador comenzó a perder terreno en la consideración del entrenador. Su última convocatoria a la Selección argentina se produjo en septiembre de 2024, aunque en dicha oportunidad no sumó minutos en cancha ni contra Chile ni frente a Colombia. Esta falta de rodaje en el equipo nacional es la que Rodríguez intenta revertir con su regreso al fútbol de España, donde se siente cómodo y valorado tras su exitoso pasado reciente.

La ilusión puesta en el Mundial 2026

Con la experiencia de haber alcanzado la cima del fútbol y haber conseguido cosas importantes durante su carrera, el mediocampista apuesta a que su madurez le devuelva el protagonismo perdido. El objetivo final es claro: disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Guido Rodríguez asegura estar contento de estar en esta nueva etapa y mantiene la ilusión de volver a tener una oportunidad en el conjunto nacional.

Para lograrlo, el volante central sabe que debe ser una pieza clave en el esquema del Valencia y ayudar al equipo a terminar en la tabla lo más arriba posible. El futbolista confía en que, si logra sostener un nivel alto en los compromisos que vienen, Scaloni volverá a poner los ojos en él de cara a la próxima cita mundialista, manteniendo viva la esperanza de representar nuevamente a su país en el máximo nivel.