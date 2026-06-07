Insólito abandono de Max Verstappen en Mónaco: su Red Bull no arrancó en la largada

El Gran Premio de Mónaco tuvo un inicio tan sorprendente como inesperado. Cuando todas las miradas estaban puestas en la largada de una de las carreras más emblemáticas del calendario de la Fórmula 1, Max Verstappen protagonizó una situación inédita que alteró por completo el desarrollo de la competencia desde el primer instante.

El piloto neerlandés de Red Bull quedó inmovilizado en la grilla de partida cuando se apagaron los semáforos rojos. Su monoplaza no respondió en el momento decisivo y el actual tetracampeón mundial se vio imposibilitado de iniciar la carrera con normalidad.

La imagen generó sorpresa inmediata entre los equipos, los aficionados y los propios protagonistas del campeonato. Mientras el resto de los competidores aceleraba rumbo a la primera curva del circuito callejero de Montecarlo, el vehículo de Verstappen permanecía detenido, sin capacidad de reacción.

La escena resultó aún más impactante por tratarse de uno de los pilotos más exitosos de los últimos años y por producirse en una competencia de enorme relevancia dentro del calendario de la máxima categoría del automovilismo.

Un problema mecánico que terminó con su carrera

La falla se produjo exactamente en el momento de la partida. Según lo ocurrido en la grilla, el monoplaza de Red Bull no arrancó cuando comenzó la carrera. La falta de potencia provocó que Verstappen quedara detenido mientras los demás pilotos avanzaban. Sin posibilidades de recuperar la situación y ante la imposibilidad de poner nuevamente en marcha el vehículo, el neerlandés debió abandonar.

De esta manera, se convirtió en la primera baja del Gran Premio de Mónaco sin haber podido recorrer siquiera los primeros metros de competencia.

El abandono temprano dejó una imagen de frustración en los boxes de Red Bull, donde el piloto observó cómo su participación terminaba antes de haber comenzado realmente.

De una gran clasificación al peor desenlace

La situación adquirió una dimensión aún mayor debido a las expectativas que existían sobre el rendimiento de Verstappen durante el fin de semana.

El sábado había completado una destacada clasificación, finalizando en la segunda posición y asegurándose un lugar privilegiado en la grilla de partida para la carrera del domingo. El neerlandés había quedado como escolta de Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes que logró la pole position durante la sesión clasificatoria.

Los resultados de la clasificación habían generado expectativas respecto de una posible lucha por la victoria entre ambos pilotos en las estrechas calles de Montecarlo.

Sin embargo, toda posibilidad de protagonismo quedó anulada en apenas unos segundos debido al inconveniente mecánico que sufrió su monoplaza.

Un duro golpe para la lucha por el campeonato

El abandono representa una complicación significativa para Verstappen en el campeonato mundial.

El piloto llegaba a Mónaco después de haber conseguido su primer podio de la temporada en Canadá, donde finalizó en la tercera posición. Ese resultado había significado una señal positiva en medio de una temporada exigente y había permitido recuperar parte del terreno perdido.

Sin embargo, el inesperado desenlace en Montecarlo modifica nuevamente el panorama para el piloto neerlandés. Actualmente ocupa el séptimo lugar en la tabla del campeonato, una posición que lo obliga a sumar puntos de manera constante para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

La imposibilidad de completar la carrera implica perder una oportunidad valiosa en una temporada donde cada resultado adquiere una importancia determinante.

Mercedes consolida su protagonismo

Mientras Verstappen sufría uno de los momentos más difíciles del año, Mercedes continúa mostrando fortaleza en la lucha por el campeonato. Andrea Kimi Antonelli llegó al Gran Premio de Mónaco como líder del certamen y había ratificado su buen momento al quedarse con la clasificación del sábado.

Por detrás del joven piloto italiano aparece su compañero de equipo, George Russell, consolidando un dominio de Mercedes en los primeros lugares de la tabla.

Entre los principales datos que dejó la jornada se destacan:

• Max Verstappen abandonó antes de completar la largada.

• El monoplaza de Red Bull no arrancó cuando se apagaron los semáforos.

• El neerlandés largaba desde la segunda posición.

• Había sido escolta de Andrea Kimi Antonelli en la clasificación.

• Se convirtió en la primera baja del Gran Premio de Mónaco.

• Venía de lograr el tercer puesto en Canadá.

• Actualmente ocupa el séptimo lugar del campeonato.

• Andrea Kimi Antonelli lidera la tabla de posiciones.

• George Russell ocupa el segundo lugar del campeonato.

La carrera de Mónaco apenas comenzaba cuando uno de sus principales protagonistas quedó eliminado. El abandono de Max Verstappen no sólo produjo una de las imágenes más impactantes del fin de semana, sino que también abrió un nuevo capítulo en la disputa por el campeonato mundial, donde cada punto perdido puede resultar decisivo en el desenlace de la temporada.