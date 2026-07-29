Barracas Central derrotó a Aldosivi y quedó como puntero

Barracas se impuso en condición de local ante Aldosivi por 1 a 0, en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

El gol de la victoria lo hizo Tomás Porra a los 40 minutos del primer tiempo con asistencia de Iván Tapia y "El Guapo" suma 6 puntos de seis posibles en el campeonato.

Barracas y Aldosivi abrieron una nueva jornada de la segunda fecha del Torneo Clausura, en el encuentro que se disputó en el estadio que lleva el nombre del presidente de la Asociación de Futbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia.

El primer tiempo del partido fue muy apretado, pero a los 40 minutos del primer tiempo, desde un corner de la derecha, Tomás Porra arma una jugada preparada con Iván Tapia, quién se la devuelve, al borde del área, para que el numero 8 remate, con fortuna sale desviado al segundo palo del arquero del "Tiburón", Ignacio Chicco, y rompa el marcador en 0 a favor de Barracas Central.

En el segundo tiempo Barracas volvió a tener la más clara, en los pies de Gonzalo Maroni en una jugada sobre la banda izquierda entrando al área pero el tiro le salio desviado por la definición con la punta del botín.

Sin mucho más, "El Guapo" se quedó con su segunda victoria consecutiva en la competencia y la tercera contra Aldosivi en su casa, mientras que los de Mar del Plata siguen siendo el único equipo sin ganar, a su vez acumula 10 partidos sin conocer la victoria en condición de visitante.

El joven autor del gol, mediocampista de 22 años con pasado en las inferiores de San Lorenzo, hizo su estreno goleador y luego de culminar los 90 minutos se expresó: "Lo venía buscando hace mucho tiempo y por suerte se dio, ahora a seguir disfrutando".

Además, señaló para que se preparó el equipo dirigido por Damián Ayude: "Estamos haciendo un buen trabajo y se está viendo en el campo, este equipo esta para mucho más".

El próximo partido de Barracas Central será ante Riestra el domingo 2 de agosto a partir de las 14:30 y se jugará en Estadio Guillermo Laza ubicado en el barrio de Villa Soldati.

En el caso de Aldosivi, deberá medirse frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, este domingo desde las 14:30, en el Estadio José María Minella de Mar del Plata en busca de imponerse de local para conseguir sus primero puntos, además contara sin su entrenador, Israel Damonte expulsado en el partido de esta tarde.