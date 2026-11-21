Inter Miami, con Lionel Messi entre los titulares, perdió 3-0 como local ante Columbus Crew, en el inicio de los play off de la MLS de Estados Unidos, en un encuentro disputado esta noche en el Nu Stadium.

El equipo visitante pasó a ganar con un gol del delantero chileno Gonzalo Tapia, ex River, al anotar un tiro penal cuando apenas se jugaban 9 minutos. En el complemento aumentaron Taha Habroune, a los 14, y nuevamente Tapia, a los 20.

Además, el equipo local terminó con diez jugadores por la expulsión de Gonzalo Luján sobre los 36 minutos de la parte inicial, que complicó a Inter en el resto del encuentro.

Ahora, Inter está obligado a ganar en la revancha, como visitante y sin importar la diferencia de gol, para llevar la serie a un tercer y último partido, nuevamente en Miami,

Antes de comenzar las acciones, Messi recibió el Botín de Oro, por haber sido el goleador de la temporada regular del certamen estadounidense. Luego, tuvo una actuación aceptable, generó situaciones de riesgo e intentó ayudar a su equipo, pero tras la salida de Luján el partido se hizo cuesta arriba.

Además de Messi y Luján en el equipo dirigido por Cristian 'Kily' González también jugaron los argentinos Rodrigo De Paul y Facundo Mura.

La serie, que se disputa al mejor de tres, continuará el próximo viernes desde las 22 (hora argentina) en Columbus, en busca del pase a los cuartos de final. En caso de ser necesario un tercer encuentro se jugará en Miami, probablemente el 2 de diciembre. De todas maneras, cada partido cuenta por separado y avanza el primero en sumar dos victorias. Si un encuentro termina empatado tras los 90 minutos, se define directamente por penales.