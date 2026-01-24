Inter Miami de Messi cayó 3-0 ante Alianza Lima en el inicio de su gira sudamericana

En su primer partido de la gira por Sudamérica, el Inter Miami de Lionel Messi sufrió una contundente derrota por 3 a 0 frente a Alianza Lima, en un amistoso disputado en Perú que abrió la denominada Gira de Campeones del conjunto estadounidense.

Los goles del equipo local fueron convertidos por Paolo Guerrero, autor de un doblete, y Kuis Ramos, que selló el resultado final. El encuentro sirvió como punto de partida para la preparación del Inter Miami de cara a la nueva temporada, aunque el resultado dejó un saldo negativo en lo deportivo.

El amistoso se desarrolló en un contexto complejo para Alianza Lima, institución que atraviesa un momento convulsionado tras la denuncia de abuso sexual presentada por una joven argentina, que involucra a tres futbolistas del plantel profesional. El hecho habría ocurrido en Montevideo, Uruguay, durante la pretemporada del club.

La situación generó una fuerte reacción de los hinchas, que irrumpieron en un entrenamiento abierto días antes del partido y enfrentaron a jugadores y cuerpo técnico. Los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron suspendidos de manera indefinida, mientras la causa judicial continúa su curso y mantiene en vilo al fútbol peruano.

Pese a este clima de tensión, el encuentro se disputó con normalidad y marcó el inicio formal de la gira sudamericana del Inter Miami, que continuará en otros países de la región, con atención también desde distintas provincias argentinas, incluida Catamarca, donde el seguimiento de Lionel Messi genera un fuerte interés entre los aficionados.

Agenda de la pretemporada del Inter Miami

Inter Miami CF 0-3 Alianza Lima

Inter Miami CF vs. Atlético Nacional: sábado 31 de enero de 2026, a las 19, en el Estadio Atanasio Girardot (Medellín, Colombia).

Inter Miami CF vs. Barcelona de Guayaquil: sábado 7 de febrero de 2026, a las 21, en el Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil, Ecuador).

Todos los horarios corresponden a la Argentina.