Javier Pinola anunció su retiro a los 39 años: "Hoy va a ser el último partido de mi carrera"

El defensor Javier Pinola anunció su retiro del fútbol profesional a los 39 años. El amistoso que River disputó ante Betis en Mendoza fue su último partido antes de colgar los botines.

“Se lo he comunicado a mi familia, a mis compañeros, al técnico. Hoy va a ser el último partido de mi carrera”, dijo a ESPN entre lágrimas y agregó: “Quiero agradecer a todos los que han estado en todos estos años de mi vida a mi lado. Me han acompañado, me han hecho crecer y me han hecho mejor persona”.

“Hasta acá llegué, con 39 años, en el club que soñé toda mi vida con jugar, desde chiquito”, continuó Pinola, que superó las expectativas que tenía antes de arrancar esta carrera.

Las versiones indican que Pinola se sumará al cuerpo técnico que encabezará Martín Demichelis en el Millonario. Sin embargo, el defensor por el momento no quiso dar mayores precisiones sobre qué hará en el futuro.

El mensaje de River tras el anuncio de Javier Pinola

Minutos después de que Javier Pinola anunciara su retiro del fútbol, en las redes oficiales de River compartieron un mensaje agradecimiento por lo brindado al club. El mensaje de River luego de que Javier Pinola comunicara su decisión de colgar los botines.

“Después de defender nuestros colores por más de cinco años, en los que obtuvo ocho títulos, Javier Pinola anunció el final de su gran carrera como futbolista profesional. ¡Gracias por todo y lo mejor en tu nueva etapa”, expresaron.